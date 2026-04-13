後半戦が始まった明治安田J2・J3百年構想リーグ。

鹿児島ユナイテッドFCはホームで鳥取と対戦し、3ゴールの逆転勝利で5連勝です。

（記者）「きょうから後半戦がスタート。桜島に負けない力強さで5連勝なるか、まもなくキックオフです」

前半戦を2位で折り返したユナイテッド。前回は無得点に抑えられた鳥取と対戦しました。

試合はいきなり動きます。前半3分、ボールを奪われるとクロスから先制を許します。

それでも、これで「火が付いた」と村主監督。ユナイテッドは前半14分、嵯峨の浮き球でのパスに河村。

河村の今シーズン待望の初ゴールですぐさま同点に追いつきます。

逆転へその後も相手ゴールに迫ったユナイテッド。

守っては、2試合連続スタメンの江川、さらにGK川上がこの反応。ここまでリーグ最少失点の守備陣が2点目を許しません。

すると前半終了間際、フリーキックを獲得し、キッカーは吉尾。

吉尾が蹴ったボールはそのままゴールへと吸い込まれ、第2節の琉球戦以来、8試合ぶりの1試合2点目。逆転に成功します。

エンドが変わった後半、徐々に鳥取のペースに。押し込まれる時間が続きますが、チーム一丸で守り相手にシュートを打たせません。

突き放す3点目が欲しいなか、迎えた試合終了間際、前線のプレスから最後は武。

途中出場・武の今シーズン初ゴール。「3点目を取りにいく」という監督の采配に結果で応えました。

試合はそのまま3対1で終了。後半戦初戦を白星で飾ったユナイテッド、5連勝で2位をがっちりキープです。

（今季初ゴール 河村慶人選手）「やっと取れたなという感じ。チーム全員で複数得点取れたところは今後の自信につながるし、これを継続しながらより攻撃を活性化できるように、FWとして他の仕事もできるようにしたい」

首位の宮崎も勝ったため、勝ち点差は変わらず4で2位。ユナイテッドと宮崎、上位2チームが抜け出す展開となっています。次の試合はアウェー戦。今度の土曜日に山口と対戦します。

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