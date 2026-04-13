Amazonでは毎日タイムセールを開催中。日用品や食品、ガジェットなど、さまざまな製品がセール価格で販売されています。

多くの家電を取り扱うアイリスオーヤマは、サーキュレーター「PCF-MKC15EC-H」が6%オフの4,250円（税込）で販売しています。

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↑PCF-MKC15EC-H。

PCF-MKC15EC-Hは、コンパクトなのにパワフル送風が特徴で、遠くまで風を届けて空気を循環させることができます。パワーの秘密は、前面パネルに採用した独自の「特殊形状スパイラルグリル」で、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い風を送り出します。エアコンとのW使いで空調効率も上がるため、節電につながるうえに、年中快適な部屋づくりに活躍します。

本体は丸型なほか、約1.6kgと軽量。また幅24.4×奥行き18.4×高さ26.8cmとコンパクトです。適用畳数は8畳程度となっています。キャビネットやキッチンなど置き場所を選ばずさまざまなシーンで使えそうです。加えて、3段階の風量調節や、左右の自動首ふりも選択できるので、部屋の隅々まで風を送ることができます。

付属のリモコンで離れていても操作でき、リモコン本体は収納できるのでスッキリとしたデザインに。さらに、静音設計で図書館よりも静かな35dB未満（静音モードの場合）も特徴です。

工具不要でほとんどのパーツを分解でき、取り外したパーツは丸洗いで隅々まで簡単お手入れできるのもうれしいポイント。より清潔な状態で日常使いができます。

お得に手に入れるこの機会を、ぜひお見逃しなく！

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