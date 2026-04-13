4月13日（月）24時24分〜 第2話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送る、超・刺激的なラブサスペンスコメディー。

先週放送を開始し、今夜第2話を迎える。前回、「チャラ枠」のマイラブ・トモ君（増子敦貴）殺害事件を解決した真奈美。そんな矢先、「枯れオジ枠」のマイラブ、いっちゃん（遠山俊也）が遺体となって見つかった!?

「また、昨日寝た人が死んだ…」果たしていっちゃんの死は自殺か？事故か？それとも…!?

そして、まさかの黒幕の存在が判明!? 第2話は、誰も予想できない前代未聞のラストへと向かう！

第2話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/story/

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

毎週月曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

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公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人