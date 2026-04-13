yonige¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡ÙOP¼çÂê²Î¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷¤È¤È¤â¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤µ¤é¤ËÇÛ¿®¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Âçºå¿²²°Àî½Ð¿È¡£2013Ç¯·ëÀ®¡£µí´Ý¤¢¤ê¤µ¡ÊVo¡õGt¡Ë¡¢¤´¤Ã¤¤ó¡ÊBa¡õCho¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Éyonige¤Î¿·¶Ê¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï4·î¥¯¡¼¥ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡ÙOP¼çÂê²Î¤È¤·¤Æyonige¤¬¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿1¶Ê¡£yonige¤é¤·¤¤¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿È©¿¨¤ê¤Î¥®¥¿¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÃÈ¤«¤¯¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¡¢¡È·¯¤¬¤¤¤ëÌÀÆü¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡É¤ä¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡Ö¤¿¤À¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Vo.µí´Ý¤Ë¤è¤ë¹ÎÄêÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼/±ÇÁüºî²È¤ÎDaisuke Ukisita¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢yonige¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íè¤¿¤ë5/27(¿å)È¯Çä¡Ø²ê¿á¤¯¤È¤¡Ù¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ·ÀÌó¤ËÈ¼¤¦yonige¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îyonige¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡ª 2026Ç¯5·î27Æü¤Ë¤Ï¡Ø²ê¿á¤¯¤È¤¡Ù¤ÎCD¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡¢Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
yonige¡Ø²ê¿á¤¯¤È¤¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://yonige.net/pages/mebukutoki
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
yonige
¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×
5·î27ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://VA.lnk.to/mebukutoki
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6249~6250
½é»ÅÍÍ¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
1.²ê¿á¤¯¤È¤
2.Don¡Çt
3.Wet
4.¤·¤¬¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê(re-arrange ver.)
¡ãBlu-ray¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
2026Ç¯5·î27Æü(¿å)È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ø²ê¿á¤¯¤È¤¡Ù¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤¬·èÄê¡ª¡ª
Å¹ÊÞÊÌ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ
yonige±þ±çÅ¹¡§¡Ø²ê¿á¤¯¤È¤¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¤¬¤
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê·¿
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×³Ú¶Ê¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤Î³Ú¶Ê¤òºÆÀ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ãInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡ä¤Þ¤¿¤Ï¡ãX¡ä¤Ë¤Æ»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ³Ú¶Ê¤ò¥·¥§¥¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¡§Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / Amazon Music / YouTube Music
ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î10Æü(¶â)00:00 ¡Á 2026Ç¯4·î24Æü(¶â)23:59
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.sonymusic.co.jp/event/105524
±þÊçÊýË¡
¡ »ØÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤òºÆÀ¸
ÇÛ¿®URL¡§https://va.lnk.to/mebukutoki_pre
¢ ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¤Î³Ú¶Ê¥·¥§¥¢µ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢Instagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¤·¤¯¤ÏX¤Ë¡Ö#yonige_²ê¿á¤¯¤È¤¡×¡Ö#yonige¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¿³Ú¶Ê¤Î´¶ÁÛ¤òÉÕ¤±¤ÆInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Þ¤¿¤ÏX¤Ø¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤ò¥·¥§¥¢Åê¹Æ
£ SNS¥·¥§¥¢Åê¹Æ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¤ ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê£¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ±þÊç
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.sonymusic.co.jp/event/105524
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤´»²²ÃÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¡÷docomo.ne.jp¡×¤Ê¤É·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ª¤è¤ÓYahoo!¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö@sonymusic.co.jp¡×¤ò¼õ¿®ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤Î³Ú¶Ê¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Úyonige¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¡§iTunes / mora / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯
ÆÃÅµ¡§yonige¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î10Æü(¶â)00:00 ¡Á 2026Ç¯4·î24Æü(¶â)23:59
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.sonymusic.co.jp/event/105523
±þÊçÊýË¡
➀³Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ ¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡× ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://va.lnk.to/mebukutoki_pre
¢¹ØÆþ´°Î»²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
£²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¡¦É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ±þÊç
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.sonymusic.co.jp/event/105523
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¡÷docomo.ne.jp¡×¤Ê¤É·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ª¤è¤ÓYahoo!¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥á¡¼¥ë¤¬¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö@sonymusic.co.jp¡×¤ò¼õ¿®ÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊç¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¡¢5·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×TikTokÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
TikTok¤Ç¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Åê¹Æ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇSpotify¤ÎCanvas¤ËÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î10Æü(¶â)00:00 ¡Á 2026Ç¯4·î24Æü(¶â)23:59
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡Ù
TOKYO MX¡¢BS11¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¶Ì¤Ë¤Æ
4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
BS11¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
¥Æ¥ì¶Ì¡§4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á
ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¤Ë¤Æ4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë24»þ¤è¤êÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Ê½¡Ö¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´µ×´Öµ®»Ë
Éû´ÆÆÄ¡§¸Íß·½ÓÂÀÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÊÆÆâ»³ÍÛ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈÀ® ¹Ý
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¤ß¤ä¤Á
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¾¾ÈøÍ´Êå
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æÍ¼Ó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÜ±Û Êâ
¿§ºÌÀß·×¡§°ËÆ£ Í£
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÉÙÅÄ´î°ô
3D´ÆÆÄ¡§¾®Àî¹ÌÊ¿
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§¶¶¸ý²ÂÆà
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî ¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Â¼¾å ¸÷
À©ºî¡§¥½¥ï¥Í
¼çÂê²Î
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×yonige
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö´¶¾ð¥°¥é¥¹¡×
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
Å×ÇÈ¤¤¤Ö¤¡§ÀÄ»³µÈÇ½
·´¾å¤«¤Ê¤Ç¡§¼÷ÈþºÚ»Ò
Í·º´¤¢¤«¤Í¡§Å·³¤Í³ÍüÆà
ËÌÅÎ¤ä¤¨¤«¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
Ä¥·ÊÍò¡§²ÏÀ¥çý´õ
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
yonige presents~Make up my mind~
2026/4/10(¶â)@Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL¡¡w/¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
2026/4/12(Æü)@GORILLA HALL OSAKA¡¡w/Age Factory
2026/4/14(²Ð)@Spotify O-EAST¡¡w/Hump Back
¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï5,500
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡§
¥¤¡¼¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/sf/detail/1901530001?P6=001&P1=0402&P59=1
¡ãyonige ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Âçºå¿²²°Àî½Ð¿È¡£2013Ç¯·ëÀ®¡£Âçºå¿²²°Àî½Ð¿È¡£2013Ç¯·ëÀ®¡£µí´Ý¤¢¤ê¤µ¡ÊVo¡õGt¡Ë¡¢¤´¤Ã¤¤ó¡ÊBa¡õCho¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢Îø°¦¤ä¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿²Î»ì¤¬10¡Á20Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢2015Ç¯8·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¡×¤ÎMV¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2019Ç¯8·î13Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤½¤Î¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯1·î¤Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEmpire¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡Øyonige¡ÉI¡ÇmBack¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢±«Ãæ¤ÎÃæ2,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£Æ±Ç¯5·î29Æü¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡Øyonige¡ÁHomingtour¡Á¡Ù¤ò´°Áö¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¤Ë¤ÆºÆ¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¡¢Ê»¤»¤Æ4·î¥¯¡¼¥ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡ÙOP¼çÂê²Î¤¬¿·¶Ê¡Ö²ê¿á¤¯¤È¤¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
©Ê½¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
yonige¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://yonige.net/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kamiina-botan.com/