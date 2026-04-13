自爆ドローンに迫る刺客

ウクライナ国防省は2026年4月9日、迎撃ドローンによって自爆ドローンや偵察ドローンを撃墜する様子を公開しました。

【動画】あ、空で爆発が…！ これが、ドローンがドローンに迎撃される瞬間です

映像では、ジェット推進型の自爆ドローンであるシャヘド136系の機体や偵察ドローンに迎撃ドローンが接近し、空中で撃墜する場面などが確認できます。

ウクライナ国防省は公開動画とともに、「インターセプター（迎撃ドローン）--現在、我々の防空の中核を成すウクライナの革新です」と説明し、次の段階として「ジェット推進型シャヘドに対抗するジェット迎撃機の拡充と、代替誘導システムの配備」を重要な目的に掲げています。

実は、この迎撃ドローンについて、日本で産業用ドローンソリューションや運航管理システム（UTM）を提供するテラドローンも関心を示しており、オランダの子会社を通じて、ウクライナの防衛スタートアップ企業であるアメイジング・ドローンに出資すると発表しました。戦場で実証された技術の量産化とグローバル展開を進める計画です。