アメリカ中央軍は12日、日本時間13日午後11時から、イランの港に出入りする全ての海上交通に対する封鎖措置を開始すると発表しました。

トランプ大統領

「イランは『ホルムズ海峡を開放する』と約束したが、しなかった。ウソをついたんだ」

トランプ大統領は日本時間13日午前、このように述べ、協議が物別れとなったイラン側の対応を非難しました。

これに先立ち、イランへの軍事作戦を管轄するアメリカ中央軍は12日、アメリカ東部時間の13日午前10時、日本時間13日午後11時からイランの港に出入りする全ての海上交通に対する封鎖措置を開始すると発表しました。協議で合意に達しなかったことを受け、トランプ大統領が「アメリカ軍がホルムズ海峡を封鎖する」と表明したことを受けたものです。

こうした中、アメリカの政府当局者は12日、NNNの取材に対し、イランとの交渉における譲れない条件「レッドライン」を明らかにしました。

ウラン濃縮活動の終了や濃縮施設の解体、高濃縮ウランの回収に加え、ホルムズ海峡を完全に開放し通航料を徴収しないことや、イスラム組織「ハマス」とレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」、イエメンの親イラン武装組織「フーシ派」への資金提供を停止することなど6つの条件があるとしています。

また、ウォール・ストリート・ジャーナルは12日、トランプ大統領が交渉の行き詰まりを打開するため、イランへの限定的な攻撃を検討していると報じました。