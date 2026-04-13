登録者数４２３万人の人気ＹｏｕＴｕｂｅｒグループ「コムドット」のメンバー・やまとが「最高月収」を告白し、その金額に衝撃が走った。

コムドットは１１日から放送されているＡＢＥＭＡ１０周年記念番組「３０時間限界突破フェス」の中で、「コムドット３０時間パイから逃げ切れれば１億円！」に出演。

「カミングアウトじゃんけん」では、リーダーのやまとがお笑い芸人・中山功太との勝負に敗北し、提示されたテーマは「過去最高月収」。やまとは意を決した表情で「２億４０００万です」と驚がくの数字を告白した。

これに、とろサーモン・久保田かずのぶは「Ｍ−１に２５回優勝してるやん！」と衝撃。三四郎・小宮浩信も「郷ひろみでしか聞いたことない！」と絶叫し、スタジオは騒然。やまとは「会社（グループ）としての月収です」と補足したものの、規格外の「ＹｏｕＴｕｂｅｒドリーム」に、ネットの視聴者からも「すごすぎる」と驚きの声が殺到していた。

「コムドット」は、ファッション誌「ＶｉＶｉ」の人気企画「国宝級イケメンランキング」の「好きなユーチューバー部門」で連覇し、殿堂入りを果たしている人気グループ。