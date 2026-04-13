〈「タダ同然で2500万のマンションが君のものに！」元同僚の誘いでワンルーム投資に手を出した30代男性が“1500万円の負債”を抱えるまで〉から続く

新宿区の一等地に実家を持つ55歳の男性。父親と「家を売却し、生前贈与で相続税対策をしよう」と話し合い、安心した男性は高級車を買うなど散財してしまう。しかし直後、父親が急死。待っていたのは、1人1840万円という莫大な相続税の支払いだった。親戚に借金をしてなんとか税金を払うも、今度は評価額1億5000万円の実家を売却しようとしたところで「最大の壁」にぶち当たる……。

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連絡が取れない親族の署名と押印がなければ不動産の売却ができないと知った男が起こした行動とは。永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（三笠書房）の一部を抜粋して紹介する。



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生前贈与で相続税対策をする計画を立てていた父

東京都新宿区に住む55歳の男性の母親はすでに他界していたが、父親は健在であった。彼は先祖代々の土地のある渋谷区の一等地に住んでいた。男性には姉がいたが、10年以上、音信不通の状態だった。

渋谷区のその土地はかなり広く、普通のサラリーマンだった父親にとっては、固定資産税の支払いがきつく、息子によくこうこぼしていた。

「周りには『いいところにお住まいで』と言われるけど、冗談じゃないよ。どれだけ税金を取られると思ってるんだ」――。

2022年の正月、2人は父親の家で新年を祝う。そのとき父親が、息子にこう話した。

「この土地を売って、マンションに住むよ。残った現金は、暦年贈与などで段階的にお前に渡して、相続税が安くなるようにするわ」

親が生前に保有していた土地については、「小規模宅地等の特例」を使うことで、その評価額を最大80％減らすことができる。

相続税対策のため、家の売却を決意するも……

しかし、この特例の適用を受けるには、相続人が「自分の持ち家がない」といった条件をクリアする必要がある。男性はこの時点で、すでに家を所有していた。そのこともあり、父親は、家を売ることにしたのだ。

父親から生前贈与を受けられることが決まり、男性は1000万円近くする自動車の買い替えなど、自分の貯金をどんどん使っていった。

しかし、である。

その年の4月、父親は突然、脳梗塞で倒れてしまい、あっという間に亡くなってしまう。悲しみに暮れながら、葬儀を無事終わらせた後、父親の社会保険や年金関係の手続き、生保・損保の手続きなどを行うと、男性は4か月間の海外勤務を命じられる。帰国後、男性は相続税の申告手続きに入る。

相続税の対象になるのは、金銭に換算されるものすべてだが、父親にあったのは、ほぼ不動産のみ。これらの財産は、ただ金額ベースで計算するのではなく、「相続税の評価額」に計算し直す必要がある。この不動産は1億5000万円の評価額だった。男性と音信不通の姉とで、1人1840万円の税額となった。

男性は真っ青になった。調子に乗って散財してしまったため、相続税を支払うだけの貯金はなくなっていた。とはいえ、相続放棄はしたくなかった。不動産情報サイトを見ると、実家の土地の取引価格は1億円以上になることが確実だったからだ。相続放棄すれば、そのすべてを失うことになる。

男性は親戚中に「家を売却できれば1.5倍にして返すから」と懇願し、何とかお金を調達し、相続税を支払うことができた。

なお、相続税法では「相続税について、各相続人がお互いに連帯して納付しなければならない」というルールを定めている。これを連帯納付義務という。しかし、司法書士に相談すると「実務的には税務署が他人（姉）の分まで納税を求めることはない」と言われた。実際、税務署からは何も言われなかった。

姉を探し出さないと、家は売れない！

相続税を支払った後、男性は、行方不明の姉の居場所を探し出すことに躍起になっている。複数の探偵も雇っている。不動産を売るためには「所有権移転登記（不動産登記）」が必要であり、そのためには、姉の直筆の署名と押印がなされた「遺産分割協議書」を作成しなくてはならないからだ。姉の分の相続税の支払いを求める必要もある。

しかしながら2年経過した今も、姉の居場所は不明なままだ。高い固定資産税や親戚への借金返済が続く中、貯蓄はゼロの状態だ。男性は焦りを感じている。

（永峰 英太郎／Webオリジナル（外部転載））