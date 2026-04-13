「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠（24）が12日、自身のインスタグラムを更新。脚線美を披露したJK風ミニスカコーデを投稿した。

「よく見たら眼鏡乗ってます いいてんき」とつづり、水色シャツ、グレーのセーター、黒のミニスカートのコーディネートに、メガネをカチューシャがわりにしたファッションを公開した。

ファンやフォロワーからも「ほんとに最初気づかなかった笑笑笑」「本当によ〜く見たらメガネ乗ってた」「まじでかわいい」「お美しいです」「こりゃ惚れる」「女子校生に見える」「JKみたいで若々しい」などのコメントが寄せられている。

生見は愛知・稲沢市出身。14年の小6時に「第2回ニコ☆プチモデルオーディション」でグランプリを受賞し、同誌専属モデルとしてデビュー。15年に女性誌「Popteen」専属モデルに。18年にABEMAの恋愛リアリティーショー「太陽とオオカミくんには騙されない」出演で注目。文化放送で20年10月にスタートした『めるるのはっぴーsu るーむ』でラジオのレギュラーパーソナリティー初挑戦。21年3月からファッション誌「CanCam」の専属モデル。同年7月、アクセサリーブランド「mememe」プロデュースを発表。22年には1st写真集「はじまり。」を発売。23年1月、映画「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。身長165センチ。血液型O。