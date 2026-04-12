◆パ・リーグ 日本ハム７―１１ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）

歴史的な屈辱にも日本ハム・新庄剛志監督（５４）は動じなかった。ソフトバンクに共に今季ワーストの１７安打１１失点で敗戦。絶対王者に０２年以来球団２度目の開幕５連敗を喫した。試合後に自ら「皆さんの質問は６連敗しましたけど…」とその話題に触れ、「大丈夫大丈夫。なーんも問題ない」と笑顔。実際は５連敗だと報道陣に突っ込まれ、「３連戦じゃなくてよかったあ（笑）」と、気丈に振る舞った。

先発の有原が誤算だった。史上１４３人目のＮＰＢ通算１００勝をかけマウンドにあがるも初回に３点を先制された。３回に味方が逆転するも５回に再び３点を奪われ５回９安打６失点。ソフトバンクには前回在籍時の２０年７月３日（札幌Ｄ）から６連敗となり、「逆転してくれたので粘って投げないといけなかった」と肩を落とした。

指揮官は、失点に絡んだ初回の一塁・清宮幸の失策に触れ、「もうカッチカチ（笑）。飛んでくるんだから硬くなんなって」と内野守備の綻びを指摘。「有原くんもそういう（ゴロが多い）ピッチャーだと受け入れてもらって。有原くんのテクニックならゼロで帰ってこれる実力があるので」と、次戦以降に期待した。

２連敗のチームは貯金が０となり首位とは３ゲーム差に拡大した。「ピッチャーが踏ん張れば勝てたし、紙一重」と、指揮官。歯がゆい連敗をリセットし、再びライバルの背中を追う。（川上 晴輝）