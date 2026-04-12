オリックスの田嶋が5回1失点、リリーフ陣も奮闘

12日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。日本ハムは6-0でロッテに勝利した。打線は3回、エドポロケイン外野手の3号2ランで先制。8回には今川優馬外野手の3号ソロや代打・柴田獅子投手の適時二塁打などでリードを広げた。先発の金村尚真投手は6回3安打無失点の好投。大川慈英投手、生田目翼投手の継投で完封リレーを飾った。敗れたロッテは、先発の小島和哉投手が7回2失点と粘ったが、打線が5安打無得点と沈黙した。

オリックスは4-2でソフトバンクに勝利した。初回、来田涼斗外野手の適時三塁打で先制すると、2回には宜保翔内野手の適時打などで3点を追加。先発の田嶋大樹投手は5回1失点（自責0）と役割を果たした。その後は吉田輝星投手ら中継ぎ陣が無失点でつなぎ、9回に芦田丈飛投手が1点を失うもリードを守り切った。ソフトバンクは先発の中村稔弥投手が3回4失点（自責1）と誤算。打線は10安打を放つも2得点に終わった。

楽天は7-3で中日に勝利し、6連勝を飾った。3点を追う3回、金子京介内野手の1号ソロで反撃を開始。6回に吉野創士外野手の1号2ランで追い付くと、7回には武藤敦貴外野手の犠飛などで4点を奪い勝ち越した。投げては先発の大内誠弥投手が5回3失点。6回以降は松田啄磨投手、九谷瑠投手、蕭齊投手の継投で相手の反撃を封じた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）