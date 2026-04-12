『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、大学生姿に反響 入学を報告「時の流れってはやいですね…！」
俳優、モデルの松本麗世（18）が11日、自身のインスタグラムを更新し、大学進学を報告した。
【写真】『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、大学入学式ショット
「4月上旬に大学の入学式をむかえました」「私もいよいよ大学生です。時の流れってはやいですね…！」と入学式ショットを披露。
「多くの分野を多角的に学べる学科で人が集まる大学で私のこれからの人生に少しでも力になってくれる学びを勉強・経験していきたいなと思っています」と決意。さらに、「机に向かって勉強する学びだけじゃなくてたくさんの人や価値観、そして世界に触れて学んでこれからの人生の生き方も見つけられたらいいなぁ」と期待を膨らませた。
ラストには「『世のため人のために活躍できる麗しい人に』麗世」としたためた。
ファンからは「だ、大学生!?おめでとうございます」「時の流れ早いね〜」など、祝福の声が多数寄せられている。
松本は元『ニコ☆プリ』モデルで、現在は『Seventeen』モデルを務める。また、『仮面ライダーガッチャード』（2023）でヒロインの九堂りんね／仮面ライダーマジェード役などで知られる。
【写真】『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、大学入学式ショット
「4月上旬に大学の入学式をむかえました」「私もいよいよ大学生です。時の流れってはやいですね…！」と入学式ショットを披露。
「多くの分野を多角的に学べる学科で人が集まる大学で私のこれからの人生に少しでも力になってくれる学びを勉強・経験していきたいなと思っています」と決意。さらに、「机に向かって勉強する学びだけじゃなくてたくさんの人や価値観、そして世界に触れて学んでこれからの人生の生き方も見つけられたらいいなぁ」と期待を膨らませた。
ファンからは「だ、大学生!?おめでとうございます」「時の流れ早いね〜」など、祝福の声が多数寄せられている。
松本は元『ニコ☆プリ』モデルで、現在は『Seventeen』モデルを務める。また、『仮面ライダーガッチャード』（2023）でヒロインの九堂りんね／仮面ライダーマジェード役などで知られる。