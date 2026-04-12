『風、薫る』第3週 りん、東京で新生活が始まった
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3週「春一番のきざし」が、13日にスタートする。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第3週「春一番のきざし」のあらすじ
りん（見上愛）は卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」で働けることになり、東京で新生活が始まった。ある日、外国人の客の対応に困っていたりんを、常連客の島田健次郎（佐野晶哉）が助けてくれる。りんも接客のため、英語の勉強を始めることに。そんな折、美津（水野美紀）と安（早坂美海）もりんを頼って上京し、家族４人での暮らしが始まる。一方、直美（上坂樹里）は身分を偽って捨松（多部未華子）に近づき、鹿鳴館で働き始めていた。
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物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
りん（見上愛）は卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」で働けることになり、東京で新生活が始まった。ある日、外国人の客の対応に困っていたりんを、常連客の島田健次郎（佐野晶哉）が助けてくれる。りんも接客のため、英語の勉強を始めることに。そんな折、美津（水野美紀）と安（早坂美海）もりんを頼って上京し、家族４人での暮らしが始まる。一方、直美（上坂樹里）は身分を偽って捨松（多部未華子）に近づき、鹿鳴館で働き始めていた。