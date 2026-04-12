「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

元キックボクサーでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝ちした。昨年１１月のＷＢＣバンタム級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れたが、再起戦を見事に飾り、世界王座への挑戦権をつかんだ一戦を、３階級制覇の元世界王者・長谷川穂積氏が解説。

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再起戦で迎えるには厳しい相手ではないかとの声もありましたが、那須川天心選手が完勝と言える内容で挑戦権を獲得しました。初めて敗戦を喫した昨年１１月の井上拓真選手との試合から約５カ月。短期間でも強くなったと感じさせる内容でした。

特に良くなった部分はパンチのバリエーションが増えたこと。ジャブひとつにしても、タイミングや種類が増えていました。また、ボクシング自体に安定感が出ていました。これまでは動くことばかりを考えて、パンチを出した後に浮足立つようなところがありましたが、今回は重心を低くしてしっかりパンチを打っていました。戦い方に迷いがなかったですね。それが結果的にパンチの威力にもつながっていると思います。

エストラダ選手は僕が現役の頃から世界のトップで戦ってきた強豪。実績は申し分ありませんが、天心選手にとっては相性が良かったとも言えます。まず、サウスポーが苦手。右構えの選手と対戦する時の良さは出ません。さらにバンタム級に上げてきたことでパワーのなさ、非力さを感じました。

それでも強豪相手に価値ある勝利です。再戦の可能性も出てきましたが、スピードがあり、踏み込みも鋭く、技術のある拓真選手は今回ほどかみ合う相手ではありません。いずれにせよ、次回に期待が持てる成長を感じた勝利でした。