人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」などで知られる漫画家の秋本治氏（73）が、11日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、同作の主人公・両津勘吉について語った。

タイトル通り、東京都葛飾区亀有の交番を舞台に、警察官の両津勘吉が型破りな振る舞いで周囲を巻き込んでいくギャグ漫画。1976年から40年間、一度も休まず連載を続け、16年発売の200巻をもって連載を終了した。連載終了後に201巻が刊行された。

豪快で金にがめつい一方で、女っ気もゼロで独身を貫いている両津。パーソナリティーの「麒麟」川島明は、「いまだに聞かれると思いますけど、両津はそもそも結婚するのか？結婚するなら、麗子なのか？愛なのか？」と、秋本氏に質問した。

麗子は両津と同じ派出所に勤め、フランス人の母を持つる女性警官。一方の愛は元男性で、両津にひと目ぼれして警察官になる人物。ファンの間では、両津がどちらを選ぶのか、選ばないのかで議論にもなった。

秋本氏は「両さんが結婚するとしたら、お金でしょうね。お金をどれだけ持っているかでしょうね」と笑って回答。「美人とかあまり関係ないような気がするんですね。それじゃないと、両さんが本気で女の人を好きになっちゃうと、やっぱりちょっと違っちゃう」と話していた。