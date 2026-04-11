音が変わると毎日の気分も変わる！今選びたい「ヘッドホン＆イヤホン」5選

＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞

通勤・通学の移動中、仕事や勉強に集中したい時、そして家でひと息つくリラックスタイム。ヘッドホン＆イヤホンは今や、日々の気分や過ごし方を大きく左右する存在です。周囲の音をしっかり遮って没頭したい時もあれば、周りの気配を感じながら“ながら聴き”を楽しみたい時もあるもの。最近は、そんな細かなニーズに応えてくれるモデルがぐっと増えてきました。

音質にこだわるのはもちろん、長時間でも疲れにくい装着感や、使うシーンに合わせた快適さまでしっかり進化しているのが今どきのヘッドホン＆イヤホン。耳元の環境が変わるだけで、移動時間も作業時間も、くつろぐ時間もぐっと心地よくなるはずです。

毎日の音体験を少し上質にしてくれる、注目モデル5つをチェックしていきましょう。

1.開放型がもたらす「圧倒的なヌケ感」！家で聴くならこのヘッドホン

「密閉型」の窮屈さから解放され、広大な音場に浸る。オーディオテクニカ「ワイヤレスヘッドホン ATH-HL7BT」（1万9800円）は、自宅でのリスニングに特化したオープンエアー型ヘッドホンです。

耳を完全に塞がない構造により、音が自然に抜け、まるでスピーカーで聴いているかのような開放的なサウンドを実現。大口径53mmドライバーが放つクリアな音質は、長時間の映画鑑賞やゲーム、音楽視聴でも耳が疲れにくく、没入感と快適さを極めて高いレベルで両立させています。

▲高音質を導く高品位Hi-Fi DAC＆ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現可能

220gという圧倒的な軽さと、圧迫感の少ないヘッドバンド設計により、着けていることを忘れるほどの装着感を提供。ワイヤレスながら遅延を抑えるモードも備えており、エンタメ用途でもストレスなく使用できます。自宅で贅沢に音を楽しむための「究極の普段使い」として、長く愛用できるヘッドホンです。

▲10分の充電で約2時間半も使える急速チャージ。出かける直前の「充電忘れ」に気づいても、すぐに準備が整います

自宅用のヘッドホンなら、遮音性より“抜けのよさ”を重視したい人も多いはず。オープンエアー構造で圧迫感が少なく、在宅中のBGMから本気の映画鑑賞まで出番が増えそうです

>>オーディオテクニカ

2.「自分だけに聴こえる」魔法の音！耳を塞がない新体験の決定版

オープンイヤー型は便利でも、音漏れとのバランスが難しいジャンルです。そこに独自技術で切り込むのが、NTTソノリティの「nwm ONE」（3万9600円）です。

耳をふさがずに聴ける開放感を保ちながら、音漏れを抑えるPSZ技術を搭載。さらにオーバーヘッド型ならではの安定した装着感も備え、オープンイヤーでも音楽への没入感を高めやすいのがポイントです。周囲の人にはほとんど聞こえないのに、自分には豊かなサウンドが降り注ぐという不思議な体験が楽しめます。

▲フルオープンなので周囲の音に気づける。音楽を楽しみながらも、周囲の様子を確認できて便利です

超軽量かつ圧迫感ゼロの装着感により、1日中着けていてもストレスを感じることはなし。NTTの特許技術によるノイズリダクションマイクも優秀で、Web会議などのビジネスシーンでもその実力を遺憾なく発揮します。「ながら聴き」の常識を覆す解像度の高いサウンドを、ぜひ日常のあらゆる場面で活用してください。

▲最新の通信規格に対応し、接続の安定性がアップ。人混みの中でも音が途切れにくく、ストレスなく音楽を楽しめます

周囲に漏れやすい音を抑えた設計だから、デスクワークや家事の最中でも取り入れやすく、ながら聴きの自由度をかなり広げてくれます

>>nwm

3.静寂と高音質の極致！「最強のノイキャン」がさらなる進化を遂げる

完全ワイヤレスイヤホンの頂点に君臨し続けるシリーズの最新作、ソニー「WF-1000XM6」（4万4550円）。業界最高クラスを誇るノイズキャンセリング性能はさらに磨きがかかり、街中の喧騒を一瞬にして図書館のような静寂へと変貌させます。

進化した統合プロセッサーと専用ドライバーにより、ハイレゾ級の濃密なサウンドを実現。細かな音のニュアンスまで忠実に再現し、アーティストが込めた想いまでも届けるような、圧倒的な表現力が心にまで響きます。

▲専用アプリで設定すれば、耳から外して音楽を止めることも可能。着けて続きから再生もでき、操作いらずの快適さも大きな魅力です

耳の形に合わせて完璧にフィットするエルゴノミック・サーフェス・デザインと、進化したAIによるクリアな通話機能は、日常のあらゆるシーンをサポート。マルチポイント接続や長時間再生など、ユーザーが求める機能を隙なく網羅しています。ノイキャン、高音質、通話性能まで高水準でそろっているので、総合力で選ぶなら有力候補です。

▲水濡れに強い防滴性能で、雨の日やスポーツ時の汗も安心。場所や天候を選ばず、どこでも音楽と一緒に過ごせます

通勤や通学の時間をうまく自分のものにしたいなら、静けさを一気に作れる性能はやはり心強いかぎり。移動時間を“ただの移動”で終わらせたくない人におすすめです

>>ソニー

4.イヤーカフ感覚で軽やかに装着！ 耳をふさがず音楽を楽しむ新定番

耳をふさがないイヤホンが広がる中でも、装着感の軽さで存在感を放つのが、ボーズの「Bose Ultra Open Earbuds」（3万9600円）です。イヤーカフのように耳へ添える独自スタイルを採用し、長時間でも圧迫感を抑えやすいのが魅力。周囲の音を自然に聞き取りやすいため、移動中や家事の合間など“ながら聴き”との相性も良好です。

▲押しやすい物理ボタンを採用。手袋をしたままでも確実に操作できるので、寒い日の外出や運動中も操作ミスがありません

一方で、音楽体験にしっかり向き合っているのもこのモデルの強み。ボーズ独自の音響技術により、開放型とは思えない豊かな低音とクリアな中高域を両立しており、お気に入りの楽曲にもきちんと浸れます。さらに「イマーシブオーディオ」機能が、音が目の前に広がるような立体感を演出。周囲とのつながりやすさと、音楽への没入感を高いレベルで両立できます。

▲本体のみで最大7.5時間、ケース充電併用で最大約27時間の再生に対応。数日の出張なら予備の電源を気にせず使い倒せるタフな仕様です

慣れない環境では、音楽を聴きたいけれど周囲への注意も残しておきたい場面が増えるもの。イヤーカフ感覚で軽く着けられるからストレスが少なく、日常の動きを止めずに気分転換しやすいのが魅力です

>>BOSE

5.骨伝導センサーで通話も強い！ アクティブ派にうれしいオープンイヤー

運動中や移動中に使うオープンイヤー型では、音だけでなく通話品質も見逃せません。そこまでしっかり押さえたのが、JBLの「JBL Sense Pro」（2万4200円）です。ビームフォーミングマイクに加え、骨伝導音声ピックアップセンサーも組み合わせることで、騒がしい場所でも声を届けやすい設計。調整可能なイヤーフックを備え、アクティブなシーンでも安定した装着感が得られます。

▲ケースを開けるだけでスマホとすぐに繋がる簡単設定。手間取ることなく、聴きたい瞬間にすぐ音楽をスタートできます

防塵・防水性能を備えているため、汗や急な雨が気になる屋外でも使いやすいのが強み。長時間再生や急速充電にも対応しており、移動やワークアウトなど、アクティブな日常にしっかり寄り添ってくれます。周囲の音を聞きながら過ごしたいけれど、通話のしやすさも妥協したくない人にぴったりのワイヤレスイヤホンです。

▲アプリから「イヤホンを探す」機能が使えるのもポイント。部屋の中で見失ってしまった時も、音で場所を知らせてくれるので安心です

新しい毎日は、通話の頻度も増えるもの。骨伝導センサーとマイクまわりの工夫があるぶん、騒がしい場所でも声を届けやすく、外で使うイヤホンに求めたい安心感がしっかりあります

>>JBL

>>【新生活グッズ50】

＜文／GoodsPress編集部＞

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