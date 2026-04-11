「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二（39）が11日までに自身のインスタグラムを更新。これまでの投稿を全て消し、スタジアムのステージで立つ後ろ姿の写真を投稿した。今市は昨年7月31日に脅迫と暴行の疑いで書類送検され活動を自粛。同11月に来年から活動を再開することがLDH公式サイトで発表されていた。

過去の投稿が削除された自身のインスタグラムに、今市はモノクロの一枚の写真を投稿。スタジアムのステージに立つ背中を披露し、「ここから」と思いをしたためた。

「三代目 J SOUL BROTHERS」は11、12日に東京・味の素スタジアムで「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE“JSB FOREVER 〜ONE〜”を開催する。

久しぶりの投稿に、3000件超のコメントがつき、フォロワーからは「おかえり〜」「待ってたよ！」「今日、愛に行きます」「応援に行くよ」「またここからMATEと最高の景色をたくさん見よう」「最高の歌声を届けてください」「早く歌声が聴きたい」などの声が寄せられた。