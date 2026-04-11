元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが、自身のXで中耳炎にかかっていることを綴っています。



【写真を見る】【 鈴木おさむ 】「中耳炎ってこんなにしんどいんだね」切開は「今日の所はやめときました」 勧めるフォロワーも



鈴木さんは「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました」と報告。「数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり」「その時間がどんどん長くなり」「さっき病院で中耳炎と」と、診断にいたる経緯を綴っています。







そして「中耳炎ってこんなにしんどいんだね。そして不安になる」と、かかった人にしか分からない感覚を吐露。「鼓膜の切開もすすめられましたが．今日の所はやめときました。いきなり切開は」と、揺れる心境を明かしていて、フォロワーの中には処置を進める声も散見されています。







放送作家として活躍していた鈴木さんは、2024年3月末をもって放送作家を引退。現在では、スタートアップ企業を応援するファンド会社を立ち上げて代表を務めるほか、講演やコンサルティングも手がけています。また、自身のSNSを通じて、お笑いトリオ「森三中」のメンバーであり妻の大島美幸さんと息子との家族模様を折に触れて投稿しています。

【担当：芸能情報ステーション】