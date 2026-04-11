手越祐也「イッテQ！」約6年ぶりスタジオ登場 お祭り企画が新章突入
【モデルプレス＝2026/04/11】手越祐也が、4月12日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）に出演する。約6年ぶりのスタジオ登場となる。
【写真】手越祐也「イッテQ！」約6年ぶりスタジオ登場 イモト＆宮川に挟まれる
お祭り企画が新章突入へ。ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、お祭り魂の意志を繋ぐ者として指名された手越。ついにお祭り企画が新章へ突入。そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた。
イモトアヤコは久しぶりの再会に「ほぼ元カレみたいなもんなので…」と複雑（？）な心境を吐露。すかざず出川哲朗から「イッテQメンバーは付き合ったり別れたりぐちゃぐちゃだから！」とツッコミを入れ、スタジオは時を感じさせない変わらない掛け合いで盛り上がりを見せる。宮川と手越、2人が再びタッグを組み、新章で掴み取ろうとしたものとは。（modelpress編集部）
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◆手越祐也「イッテQ！」約6年ぶりスタジオ登場
お祭り企画が新章突入へ。ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明ける。そして、お祭り魂の意志を繋ぐ者として指名された手越。ついにお祭り企画が新章へ突入。そして、約6年ぶりに手越がスタジオに帰ってきた。
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