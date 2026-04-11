中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が、それぞれの所属事務所の公式サイトなどを通じ、結婚することを発表した。

2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。同じ93年生まれで同学年コンビの2人は、17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。

以下は発表コメント全文。

▼中島裕翔

「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 2026年4月11日 中島裕翔」

▼新木優子

「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆さまにご報告があります。このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います。今後とも変わらぬご指導ご発達のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 2026年4月11日 新木優子」