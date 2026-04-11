ダイソーの“謎スポンジ”がフィルター掃除の救世主だった エアコン・除湿機のホコリを一掃「とにかく楽すぎる」
ごっそりホコリがたまった除湿機、エアコンなどのフィルターを100円ショップ・ダイソーのグッズでキレイにするテクニックがインスタグラムに投稿され、動画再生5万回超えの反響があった（10日午後5時時点）。
【写真一覧】「これは本当にいいかも…！」フィルターのホコリをスッキリ一掃できるダイソーの“謎スポンジ”
忙しいママを甘やかす神タイパ品などをSNSで紹介している、たまさん（@tama_kurashi_）が、「楽できると噂のアレで」とホコリがごっそり溜まった除湿機のフィルターを、ダイソーの「フィルター汚れスッキリスポンジ」で掃除する様子を公開した。
毛足が長い繊維が、フィルター奥のホコリまでかき出すため、たまさんは「思った以上に簡単。これは本当にいいかも…！」と感激。次にサーキュレーターにも同スポンジを使って、水を使わずにホコリを掃除した。
また、エアコンのフィルターの掃除もできて、「繰り返し使えるし、とにかく楽すぎる」と感激し、「新生活までに一つ持っていて損なし！」と大絶賛していた。
この投稿にユーザーからは「ダイソーいきます」「これダイソーで買えるんですか！ 買う」「たまさんでもこんなにホコリを溜め込んじゃうことあるんですね！親近感湧きました」などの称賛の声が集まっていた。
【写真一覧】「これは本当にいいかも…！」フィルターのホコリをスッキリ一掃できるダイソーの“謎スポンジ”
忙しいママを甘やかす神タイパ品などをSNSで紹介している、たまさん（@tama_kurashi_）が、「楽できると噂のアレで」とホコリがごっそり溜まった除湿機のフィルターを、ダイソーの「フィルター汚れスッキリスポンジ」で掃除する様子を公開した。
また、エアコンのフィルターの掃除もできて、「繰り返し使えるし、とにかく楽すぎる」と感激し、「新生活までに一つ持っていて損なし！」と大絶賛していた。
この投稿にユーザーからは「ダイソーいきます」「これダイソーで買えるんですか！ 買う」「たまさんでもこんなにホコリを溜め込んじゃうことあるんですね！親近感湧きました」などの称賛の声が集まっていた。