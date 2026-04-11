ファストファッションによる環境負荷が世界規模で問題となる中、現代では、洋服だけでなく「伝統衣装」も大量に生産され、消費されています。そんな中、廃棄予定だった伝統衣装を再活用させ、環境問題に立ち向かう企業がありました。

【映像】サリーから生まれ変わった色鮮やかな雑貨（複数カット）

9200万トン。これは、毎年、世界中で廃棄されている布や生地の量です。ファストファッションがもたらす大量生産・大量消費の波は、近年、洋服だけでなく、伝統衣装にまで押し寄せています。

今もなお多くの人が着用するインドの伝統衣装「サリー」は、低価格で大量生産された布が市場を席巻するなど、“ファストファッション化”の影響を強く受け、綺麗なままの布が大量に捨てられていました。

そんな中、立ち上がったのが…廃棄予定だったサリーの布を、日用雑貨に生まれ変わらせるブランド「I was a Sari」。創業者はイタリアのファッションデザイナー、ステファノ・フナリさん。色鮮やかな布に惚れ込み、サリーを活用して社会問題の解決に貢献したいと思ったそうです。

さらに、もう1人、サリーの布に惹かれた人が。I was a Sariの日本展開を手掛ける中川雅里名さんでした。

サリーに魅了された理由は

中川さん「私が（インドの）ムンバイに、縁があって2年ぐらい住んでいたんですけど、カラフルな衣装を身にまとって、自信を持って歩く女性たちがすごくすてきだなと思った」「すごくカラフルで個性的な柄なので、自分自身がサリーを着こなすのは日本では難しいなと思ったが、雑貨とか小物だったら日本でも楽しく持てるのではという一消費者としての勘と言いますか、I was a Sariを知った時に、これだ！と思ってステファノのところに直談判しに行った」

そして、日本でも手に取ることができるように。

リポ「都内のイベント会場には、インドの伝統衣装サリーから作られた色鮮やかな雑貨が並んでいます」

バッグやアクセサリーなど、個性的なデザインの商品が来場者を惹きつけます。

数多くある伝統衣装の中で、なぜサリーが着目されたのか。そこには明確な理由がありました。

中川さん「1枚の長い、長方形の布なので、加工がすごくしやすい。既に形になったものをほどいて切ってとかではなく、そこから加工ができる」

サリー最大の特徴である“長さが6m程ある大きな一枚布”。生地を無駄なく再活用させることに適していたと言います。

さらに…ひときわ目を惹く「鮮やかな色」や「個性的なデザイン」も、日用雑貨に作り替える上で、相性が良かったということです。

一度は使われなくなった布が新たな商品に生まれ変わった結果…これまでに、日本の国土の約5.3倍にあたる、“200万平方メートル以上の布”が埋め立て処分されるのを防いできました。さらに、累計“5億7300万リットルの水”、“4109トンの二酸化炭素”を削減することにも成功しました。

それでも、今はまだ道半ば。活動の幅をもっと広げたいと言います。

中川さん「まだまだ出会っていないお客様が日本にたくさんいると思うので、できるだけ出向いて、実際に見て、可愛いとか、この色がいいなとか、このデザインがいいなって選ぶ時間が楽しいと思うので、そういった機会を増やしていきたい。（将来的には）アメリカとか

他のアジア諸国でも、もっと広げたいなと思う」

（ANNニュース）