褒められたい、肯定されたいという承認欲求。他人に依存しない「自己肯定預金」とは？／メンタル強め美女白川さん7㉕

褒められたい、肯定されたいという承認欲求。他人に依存しない「自己肯定預金」とは？／メンタル強め美女白川さん7㉕