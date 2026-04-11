アンチコメントを送ってきていた“意外すぎる犯人”の正体とは──。

カップルYouTuber「つーさんとゆっぴ」のyuka（24）が4月6日にYouTubeの個人チャンネル更新。自身に寄せられていたアンチコメントをめぐり、思わぬ展開があったことを報告し、反響を呼んでいる。

「つーさんとゆっぴ」は登録者数35万人超を誇る人気チャンネル。同棲生活や旅行の様子などを発信しており、とくに若者世代からの支持が厚い。「アイ・エヌ・ジー」が今年3月に発表した2026年春の「高校生最新トレンドランキング」では、「今一番好きなYouTubeチャンネル・TikTokアカウント」部門でSixTONESや東海オンエアらと並び、7位にランクインしている。

注目度の高まりとともに避けられないのがアンチの存在だ。yukaは動画に「【絶望】開示請求で特定した犯人が、私の友達でした。嘘だと言ってほしかった裏切りの全貌。」と衝撃的なタイトルをつけており、冒頭で「人生初の開示請求」だったことを明かした。

yukaはまず、「みんなに言っておきたいこと」があるとして、犯人をめぐるファンの憶測について「全く違います」と否定。問題の人物とは2〜3年前に会ったのが最後で、現在は連絡も取っていないとし、「心配しないでください」と呼びかけた。

発端は、昨年ごろから増え始めた誹謗中傷だった。当初は《可愛くない》《盛れてない》といった内容だったが、やがて《なんで生きてんの？》《顔キモすぎ》といった過激な言葉へとエスカレート。さらに、身内しか知らないはずの“おでこ”のコンプレックスに言及されるようになり、不信感を抱いたyukaは開示請求に踏み切ったという。

「びっくりするよ。もうね、言葉にもしたくないね」「知り合いでした」などと語り、全身の血が引いたというyuka。“アンチは身近にいる”という話を都市伝説だと思っていたと吐露した。

「友人が犯人だったという結末は大きな衝撃を与えました。告白動画は約50万回再生され、Xで拡散された投稿もインプレッションが1000万件を超えています。カップルチャンネルでもこの件に触れており、yukaさんは犯人が判明した当初、相方の翼さんに『知らない人』と伝えていたそうです。現実を受け止めきれなかったと当時の心境を明かしていました」（芸能ライター）

yukaによれば、その友人は当初応援してくれていた存在だったという。まさかの展開にネット上では、

《やっぱり敵は身内にいるよね……》

《赤の他人ならまだしも知り合いが犯人って精神的にキツい》

《友達に裏切られるなんて人間不信になりそう》

《応援してるよって言ってくれる人でも裏では何を考えてるかわからんな》

といった声が相次いでいる。

信頼していた相手からの攻撃という現実は、想像以上に重いものだったに違いない。