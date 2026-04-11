ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。2019年に他界した夫でイラストレーターの和田誠さんとの幼少期のショットを公開した。

「Happy 90th birthday to my dad!!」と記し、誠さんの“90歳”の誕生日を祝福。「親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」とつづった。

「こっちは変わらず大好きな事を仕事にして生きてるよ。ルールにハマらない事を教えてくれてありがとう」と亡き父へメッセージ。

「写真は随分前に実家のアルバムを写メったやつ。1978年だって！引っ越す前の家だ。撮ったのは母？だろうね」と記し、幼少期の唱と、誠さんの思い出写真を披露した。

この投稿に、ファンからは「いい写真ですね」「貴重な写真ありがとうございます！横顔がそっくり！」「お父様とそっくり」「素敵な父親と息子の写真ですね」などのコメントが集まっている。

唱は「TRICERATOPS」ボーカル・ギター担当で、バンドは無期限活動休止中。誠さんと料理愛好家でタレントの平野レミの長男。妻は女優の上野樹里。誠さんは2019年10月、肺炎のため83歳で亡くなった。