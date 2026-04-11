宅配クリーニングの人気拡大　「保管サービス」利用で自宅のスペパ向上の一助に　一方、「困った」の声は“急な必要時”

衣替えのシーズンを迎え、自宅から送るだけでクリーニングに加え数カ月間の保管もできるサービスに注目が高まっている。業界大手の白洋舎では宅配クリーニング売り上げが4年前の5倍以上に増加しているという。

宅配クリーニングに各社が注力

気温も徐々に上がり、そろそろ衣替えの時期。

千葉市内にあるクリーニング店「クリーニング専科 長沼店」では、帰宅の時間ということもあり、多くの利用客が来店していた。

ユーゴー デザイン企画部・代田萌さん：

お客さまに一番ご来店いただける時期で、年齢に関係なく「冬物をクリーニングに出したい」というお客さま、男女問わずご来店いただいています。

これからの時期は、冬物の衣類や布団などが多くなっていくという。

しかし、かさばるものも多く、街ではこんな声も聞かれた。

40代女性：

受け取りに行くのを忘れて「どうしたっけ」と、着たいときになって初めて気づくことがある。

30代女性：

持っていくのは大変。冬服は量もあって重いので、気合い入れないと。

そんな声に応えるように、自宅から一歩も出ずに利用できるサービスがある。

ユーゴー デザイン企画部・代田萌さん：

お客さまがエリア外に引っ越した際も「クリーニング専科を使いたい」というお客さまが実際いらっしゃり、宅配クリーニングを始めました。

宅配クリーニングとは、自宅から衣類などを送るだけでクリーニング後のものを届けてくれたり、業者が集配してくれるサービスのこと。

業界大手の各社もこのような宅配サービスに注力している。

白洋舎の「らくらく宅配便」は年々利用者が増加し、2025年の売り上げは2021年の5倍以上だったという。

白洋舎マーケティング戦略推進部・穐津健太部長：

売り上げの中で約6割が配送型、いわゆる集配と宅配をひっくるめた売り上げの構成となっており、なくてはならない事業の一つ。

さらに注目が高まっているのがクリーニングだけでなく、数カ月間、衣類などを保管できるサービスだ。

白洋舎 首都圏本部・川原健太郎工場部長：

ここは洗いあがった品物をお預かりする保管庫になります。

担当者が案内してくれたのは、約58畳分の保管スペースだ。

保管されていたのは、冬物の衣類や靴など。

今はクリーニングのピークが始まったばかりなので約100着だが、夏物などを含めると最大で1万2000着の衣類が保管できるという。

白洋舎 首都圏本部・川原健太郎工場部長：

50〜60％の湿度を一年中管理して、なおかつ温度も15〜18度を一年中管理している。理想の空間ですね。

保管サービスの「困った」は“返却時期”

榎並大二郎キャスター：

衣替えの季節、宅配クリーニング保管サービスもやってくれますが、山粼さんは利用したことあります？

山粼夕貴キャスター：

ないです。保管してくれるって知りませんでした。

榎並キャスター：

「こんな人にオススメ」を業界大手の白洋舎に聞きました。

まずは、なかなか店舗に行けない人です。

店舗が遠いお年寄りの皆さんだったり、忙しい人、自宅にいるだけでやってくれます。

そしてクローゼットが衣服であふれている人。

冬物はかさばります。オールシーズンになると大変ですよね。

遠藤玲子キャスター：

私、実はヘビーユーザーなんです。保管サービス付きの宅配クリーニング。

7日にまさに自宅で梱包していたんですよ。何が良いって家の中で収納しなくて済む。

かさばるものを選んで、袋に入れて封をして宅配でお願いすると半年先までこれを見なくて済むんです。

榎並キャスター：

吉岡さんもどうですか？

吉岡恵麻キャスター：

すごくいいですよね。私一人暮らし用のクローゼットなので、2着ぐらいダウンコート入れたら満杯になって無理やり入れています。

榎並キャスター：

気になる方のために、宅配クリーニングの良かった点、失敗したなという点をまとめます。

まず良かった点として、大荷物を持って店に行かなくていい。そして妊娠中、産後は助かるという声も上がっていました。

一方で気になった点は、急に服が必要になったときに困る。という意見がありました。

遠藤キャスター：

半年先までなんとなく予想しないと。

返却時期のタイミングを間違えると、急に寒くなって「預けたままだ」ってなるケースと、逆に早く返ってきて「まだ全然コート必要ない」ということもあります。

榎並キャスター：

次は気になるお値段です。

白洋舎では、クリーニング料金は持ち込み、宅配、集配いずれも変わらない。コート1点で2860円〜ということです。

宅配は8800円以上の利用になると、送料は無料になります。集配は無料で、保管はコート1点220円〜、ダウンコート550円〜という料金設定です。

榎並キャスター：

関東や愛知県に店舗展開しているポニークリーニングでは、コートは普通にクリーニングすると1点1705円〜ですが、「10点まとめて」というプランだと、最大で9カ月保管もしてくれるサービスで10点で1万4300円。

1着当たり1430円なので、普通に1着でクリーニングするよりも275円お得になります。

それぞれのご家庭によってやりくりの仕方があると思います。

安宅晃樹キャスター：

私も使っていますが、冬物はかさばるので、占有している床面積にも家賃の一部がかかっていると考えると、私はいいなと思っています。

（「イット！」4月8日放送より）