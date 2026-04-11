170cm人気インフルエンサー美女、エレガント始業式コーデで息子と2ショット
人気インフルエンサーの得丸あゆみが9日、自身のInstagramを更新し、息子の始業式に出席したことを報告。桜の木の下で映る母子2ショットを公開した。
【写真】得丸あゆみ、日本人離れしたスタイルで魅せる！ 1st写真集『得あゆ』より
得丸は、日本人離れした顔立ちと身長170cmの長身スレンダーボディでのトレーニングの姿、水着姿がSNSで話題となり、TikTokでは35万8000、Instagramでは24万2000のフォロワー数を誇るインフルエンサー。2020年には1st写真集『得あゆ』（KADOKAWA）をリリースした。現在は大坂・梅田でカフェ「inception」を営む実業家としての顔も持つ。
そんな得丸がこの日、「始業式 ついに年長さん」と息子の成長を喜びつつ、「また1年間、健康で元気に楽しんでね！」「新しいお友達も沢山出来ますように」と母としての願いをつづっている。
そんな得丸の投稿には祝福の声のほか、「綺麗なママは息子の自慢」「美人なお母さんいいなぁ」「素敵な写真です」「スーツがとってもお似合いで凄くお綺麗です」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「得丸あゆみ」Instagram（＠tokuayu819）
【写真】得丸あゆみ、日本人離れしたスタイルで魅せる！ 1st写真集『得あゆ』より
得丸は、日本人離れした顔立ちと身長170cmの長身スレンダーボディでのトレーニングの姿、水着姿がSNSで話題となり、TikTokでは35万8000、Instagramでは24万2000のフォロワー数を誇るインフルエンサー。2020年には1st写真集『得あゆ』（KADOKAWA）をリリースした。現在は大坂・梅田でカフェ「inception」を営む実業家としての顔も持つ。
そんな得丸の投稿には祝福の声のほか、「綺麗なママは息子の自慢」「美人なお母さんいいなぁ」「素敵な写真です」「スーツがとってもお似合いで凄くお綺麗です」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「得丸あゆみ」Instagram（＠tokuayu819）