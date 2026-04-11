〈「風俗店に紹介するより、リスクが少ない」素人女性を違法スカウト→無修正動画に出演させて“荒稼ぎ”…最凶スカウトグループの“新たなビジネス”〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

【衝撃画像】「めっちゃ痩せる」「でも体調がどんどん悪くなる」若い女性に大流行→健康被害も…“痩せるクスリ”マンジャロを写真で見る

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。「ナチュラル」が手がける“新たなビジネス”について紹介する。（全5回の5回目／1回目から読む）



写真はイメージ ©SunnySide/イメージマート

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自由診療の現場では外部の紹介に抵抗がないところが多い

客の奪い合いで競争が激化している美容業界。

厚生労働省によると、保険医療機関や保険医が患者の紹介を受けるために対価を支払うことは禁止されているが、自由診療だけを行うクリニックの場合は、第三者に紹介料を支払うことは明確には禁じられていない。つまり、美容クリニックにスカウトが客を送りこんでも、倫理的にはともかく、現時点で何ら違法性はない。

もともと、自由診療の現場では、クリニックを訪れた客に対してのカウンセリングに力を入れていて、様々な追加のメニューやオプションを勧める。そして、客から得た高額な売り上げによって、インセンティブが上乗せされた給与が支払われるということも珍しくない。

そのため、外部から紹介されることについても抵抗がないところが多い。

風俗店やキャバクラなどに勤務し、整形や肌の手入れなどで美容クリニックを利用することが多い女性と繫がっているのがスカウトだ。そのスカウトを活用しない手はないというわけである。

「コンサルが間に入って、クリニックとスカウトグループを繫ぐこともありますし、クリニック側にスカウトグループが営業をかける場合もあります。美容整形の場合、治療にかかる費用が高い施術だと100万円から数百万円と高額になり、その分スカウト側へのバックも大きくなるので、力を入れているスカウトグループは多いですね」

客が契約した施術の費用のおよそ20〜30％が、紹介者であるスカウト側に支払われるのが通例で、しかもここには摘発のリスクはほとんどない。

ライバル店が多く、競争が激しいクリニック側と、女性を紹介することによってほとんどリスクなく報酬がもらえるスカウトグループ側の利害が一致し、ナチュラルに限らず美容クリニックの分野にスカウトが進出しているケースは、ここ1〜2年で急増しているという。

「自分が風俗店などに紹介した女性もそうですけど、スカウトが仕事を紹介する女性のほとんどは美容クリニックに関心があるんじゃないですかね。自分はだいたい100人近くの女の子とスカウト業務に関係して接点を持っていますけど、20人近くの子には美容クリニックも紹介しました。もちろん、クリニック側からの報酬も受け取っています。女の子のほうも、『いいクリニックないかな』という感じで、聞いてくるんですよね。クリニックは風俗みたいに長い期間スカウトバックが入ってくるのとは違いますけど、一回あたりの金額がはそれなりになるのでいいですよ」（佐伯）

前章で報告した整形にハマっているミレイの場合も、担当のスカウトがクリニックを紹介していた。

スカウト、風俗店、美容クリニックという三者の中で、女性がいわばたらいまわしのようにされ、そこに紹介料（スカウトバック）というカネが生み出される仕組みができあがっているのである。

若い女性の間で急速に広まっている「マンジャロ」問題

ただ、単にクリニックへの紹介だけならまだしも、重大で深刻な問題も起きている。それは、いま「痩せる薬」として、主に若い女性の間に急速に広まっている「マンジャロ」の処方である。

マンジャロは、本来は糖尿病の治療薬であり、腹部に自分で注射して使用する。

糖尿病の治療として使用するには保険適用が認められていて、打つことによって満腹感や胃の膨張感を感じやすくなり、結果として食事の量を自然に減らすことができる。

ただ最近は、糖尿病を患っていなくても、痩せることを目的としてマンジャロを打つケースが急増しているのだ。美容系のクリニックでは、自由診療でこのマンジャロを処方してくれるところが多数あり、とにかく痩せたいという若い世代では急速に広がっている。SNS上ではマンジャロを体験して短期間でのダイエットに成功したという投稿があちこちに見られ、使用を堂々と公言している有名インフルエンサーもいる。

このマンジャロを入手するにはクリニックで診察を受けて、処方してもらう必要がある。自由診療でも、数万円程度で入手することができるが、さすがに無制限に処方されるわけではない。あくまでも痩せる必要がある人に向けた薬であるため、身長と体重のバランスを数値化した指標であるBMIの数値で判断し、標準体重に近い人は処方を受けられないこともある。

診察なしでクリニックがマンジャロを処方…関係構築に利用も

このマンジャロを付き合いのあるクリニックからスカウトが大量に仕入れ、自分が担当している女性などに渡しているというのだ。

「風俗嬢や夜の店で勤務している女性は、とにかく簡単に痩せたいと言ってマンジャロを欲しがるんです。自分でクリニックに行けば処方してもらえるとしても、もっといっぱい打ちたいとか、あとはそもそも診察を受けるのが面倒くさいとか、理由はいろいろですが……すごく需要はありますよ」

こう話すのは、ナチュラルとは別のスカウト組織のメンバーである。マンジャロを仕入れる方法だが、女性を患者として何人も紹介しているクリニックが便宜を図ってくれるのだという。本来なら必要である診察をしなくてもマンジャロを処方してくれたり、おカネさえ支払えば定期的に販売してくれたりするところが、複数存在すると説明した。

ナチュラルの佐伯に確かめると、やはり自分で扱っていた。

「マンジャロは、女の子と繫がっている以上は欠かせないですね。僕の場合は、女性を紹介することで繫がりができているクリニックが2〜3あるので、そこの繫がりで多めに手に入ります。それを自分が担当している女の子に渡すんですけど、自分の場合は大量に渡すことはしません。だいたい、それぞれの女の子と月に1回くらいは本人のケアも含めてご飯食べるんですけど、その時に1本をただであげるようにしています。そうすると、すごく感謝されるし、次また欲しいと言われて頼られるので、関係が深くなるんです」

裏ルートでのマンジャロ流通…重大な健康被害の可能性も

本来、処方された薬の個人間の譲渡は違法であり、すでにある程度痩せている人がマンジャロを打つと、深刻な健康被害を引き起こすことがある。また、下痢や吐き気など副作用が伴うこともある。

「女性の『痩せたい』というのは、一般的に見ると必要がないレベルであることが多いです。特に、夜職をやっている女性は、『痩せている＝きれいで人気が出る』というようなイメージを持っていて、極端な痩せ形の子もいる。そうなると、マンジャロは必要ないし、通常であればクリニックで処方されることもないわけですが、それでも打ちたいというケースもあります。そういった人が、正規のルートではない裏のルートでマンジャロを手に入れられてしまうことは、非常に大きな問題だと考えています。マンジャロの管理の問題も含めて、実態の把握さえまだ十分になされていないので、今後重大な健康被害などが起きる可能性も心配されています」（東京都内の医師）

厚生労働省は、本来の目的以外での使用について安全性が確認されていないとして、適正な使用を呼びかけているが、ほとんど野放しになっているのが実態だ。

スカウトからもらったマンジャロを打っているという女性の一人はこう話していた。

「吐き気とかすごいよ、お酒も飲めなくなるくらい。多分体に合わないのか、打ってから体調がどんどん悪くなったの。でも、痩せるのは痩せるんですよ、めっちゃね。だから、我慢して続けてるよ。お客さんとかにデブって言われるのが一番きついから」

スカウトを介した、マンジャロの不正な流通ともいえる事態が起きていることは、まだそれほど表面化していない。ただ、深刻な健康被害がいつ起きてもおかしくない状況になっていることは確かだ。

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））