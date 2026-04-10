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YouTubeチャンネル「たいさやのパークガイド」が

「【USJを始発前から調査】初心者さん必見の知らないと損する朝イチからの動きまとめ！」と題した動画を公開した。



動画では、たいしとさやかがユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）における始発前からの混雑状況と、朝イチの効率的な回り方をレポートしている。



この日のUSJは、公式オープン時間の8時30分に開園した。ゲートオープンと同時に、大半のゲストがスーパー・ニンテンドー・ワールドへ向かって一直線に向かう事態となった。

同エリアの新アトラクション「ドンキーコングのクレイジートロッコ」の待ち時間は開園直後で60分待ちとなり、わずか50分後には200分待ちに達した。たいしは朝イチでの攻略難易度が跳ね上がっている現状を指摘した。



一方で、他のエリアは対照的に空いている状況が続いた。「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」や「ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー」といった人気アトラクションも15分待ち程度で体験できることが確認された。

この状況を受け、たいしはスーパー・ニンテンドー・ワールドにこだわらず、「他のアトラクションを楽しみ尽くすというのが今最適ムーブなんじゃないかな」と提案している。



動画の最後では、混雑日にスーパー・ニンテンドー・ワールドを確実に楽しむためには、エクスプレスパスの購入が有効な手段であると言及。朝イチの貴重な時間をどう使うか、事前の計画と柔軟な対応がUSJを満喫するための鍵となりそうだ。