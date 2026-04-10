開催：2026.4.10

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 7 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が10日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するロッキーズの先発投手はジミー・ハーゲットで試合は開始した。

3回表、9番 ブレントン・ドイル 2球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 SD 0-1 COL

3回裏、2番 フェルナンド・タティス 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでパドレス得点 SD 1-1 COL

10回表、1番 タイラー・フリーマン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 SD 1-2 COL

10回裏、4番 マニー・マチャド 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでパドレス得点 SD 2-2 COL

11回表、3番 ブレット・サリバン 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 SD 2-3 COL

11回裏、9番 ルイス・カンプサノ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 3-3 COL

12回裏、5番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでパドレス得点 SD 7-3 COL

試合は7対3でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのデービッド・モーガンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのバレンテ・ベジョソで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでパドレスは7勝6敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ロッキーズは6勝7敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 14:44:11 更新