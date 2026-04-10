野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第2弾出演アーティストが発表となった。

アナウンスされたのは浅井健一、10-FEET、ストレイテナー、Nothing’s Carved In Stone、THE CHERRY COKE$、GLIM SPANKY、Omoinotake、レトロリロン、水曜日のカンパネラといった計9組だ。

唯一無二のカリスマ性でシーンに君臨し続ける名古屋出身の浅井健一、中津川のステージに幾度となく興奮と感動を呼び込んだ10-FEET、3年ぶりに中津川帰還となるストレイテナー、ストレイテナーと共に中津川フェスを支えるNothing’s Carved In Stoneは昨年に続いての登場だ。

アイリッシュパンクバンドの旗手THE CHERRY COKE$は中津川に初登場。ロックとブルースを基調にしながらも新しさを鳴らすGLIM SPANKY、日本武道館公演を成功させたピアノトリオバンドOmoinotake、ジャンルレスなプレイが魅力なポップスバンドのレトロリロン、水曜日のカンパネラは昨年に続いて出演するなど、第二弾発表ではレジェンドから実力派まで多彩なラインナップが追加された。今後も出演アーティストは追加発表される予定だ。

“野外フェス発祥の地・中津川に誕生した新たなフェス”として初開催となった昨年の＜中津川 WILD WOOD 2025＞は、2日間で約3万人を動員。2026年は5連休となるシルバーウィークの冒頭2日間にわたって開催される。水曜日のカンパネラのステージで子どもたちがバックダンサーとして共演する“キッズバックダンサーオーディション”の募集は、幅広い世代が楽しめる同フェスならではの注目コンテンツでもある。

チケットのイープラス1次先行受付は本日4月10日12:00より。2日通し券ほか、早割で完売したオートキャンプを含むキャンプサイトや場外駐車場とのセット券も販売される。

■＜中津川 WILD WOOD 2026＞

9月19日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月20日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1683-797

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定 ※各日

▼出演アーティスト ※A-Z順

10-FEET、浅井健一、THE CHERRY COKE$、FOMARE、GLIM SPANKY、HEY-SMITH、Hump Back、JUN SKY WALKER(S)、Nothing’s Carved In Stone、Omoinotake、礼賛、レトロリロン、ストレイテナー、水曜日のカンパネラ 、ユニコーン …and more！

※日割りは後日発表

▼チケット(全て税込)

・2日通し券 ￥19,800

・中高生割 2日通し券 ￥13,200

※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。

※学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。

・オートキャンプ＋2日通し券 ￥63,800〜

※キャンプサイト＋テント横付け駐車場＋2日通し券

・コンフォートキャンプ＋2日通し券 ￥38,500〜

※キャンプサイト＋場内駐車場＋2日通し券

・シンプルキャンプ＋2日通し券 ￥28,600〜

※キャンプサイト(駐車場なし)＋2日通し券

・場外駐車場2日券＋2日通し券 ￥27,500〜

※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。

※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。

【イープラス１次先行 ※先着販売】

受付期間：4月10日(金)12:00〜5月6日(水)23:59

受付URL：https://eplus.jp/wildwood2026/

主催：中津川 WILD WOOD実行委員会



【2025年の模様】

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