M!LK佐野勇斗「親友と爆裂かましてきた」 “プライベート感満載”のプリクラ公開「平成感満載」「元が盛れすぎている」「だいちゃんなんで笑笑笑笑笑笑」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。友人とのプライベート感満載のプリクラを公開した。
【写真】「平成感満載」友人との“爆裂ポーズ”プリクラを公開した佐野勇斗
佐野は「親友と爆裂かましてきた」とのコメントとともに、友人と“爆裂ポーズ”の2ショットや、「ずっ友」と手書き文字で記された笑顔のショットなど、複数枚のプリクラを披露。さらに最後の写真は唐突にメンバーの塩崎太智（※崎=たつさき／25）の爽やかな笑顔ショットが投稿されるなどのちゃめっ気を見せた。
この投稿にファンからは「プリで盛れるんじゃなくて、元が盛れすぎている」「親友さんだ〜平成プリだ〜ってなってたら今日は最後は太智くん笑笑笑」「ずっ友、平成感満載笑笑 可愛いだいちゃんもありがとう」「プリクラなんて新鮮」「不意のだいちほどイイもんはないよ、最高っス」「太ちゃんめっちゃええ写真！」「元々顔小さくて綺麗だからプリにしても違和感ないのさすがすぎる 最後のだいちゃんなんで笑笑笑笑笑笑」「良ければメンバーと5人でも撮ってみせて欲しいです」「親友もはやちゃんもだいてぃんもビジュ良すぎね？笑笑」などのコメントが寄せられている。
【写真】「平成感満載」友人との“爆裂ポーズ”プリクラを公開した佐野勇斗
佐野は「親友と爆裂かましてきた」とのコメントとともに、友人と“爆裂ポーズ”の2ショットや、「ずっ友」と手書き文字で記された笑顔のショットなど、複数枚のプリクラを披露。さらに最後の写真は唐突にメンバーの塩崎太智（※崎=たつさき／25）の爽やかな笑顔ショットが投稿されるなどのちゃめっ気を見せた。