『葬送のフリーレン』一番くじ新登場！画像で紹介 全8等級38種＋ラストワン賞
テレビアニメ『葬送のフリーレン』の新作「一番くじ 葬送のフリーレン」が、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月10日より発売された。あわせて景品一覧と画像が公開された。
【写真】デカすぎる！A賞の巨大フィギュア 『葬送のフリーレン』一番くじ全景品
幅広い層から支持を集める『葬送のフリーレン』より、キャラクターたちを細部までこだわり抜いた造形で立体化・商品化。A賞の「フリーレン フィギュア」は全高27cmという圧倒的スケールで、劇中でも印象的な“ヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーン”をイメージしたフィギュアに仕上がっており、躍動感溢れる造形と、美しい彩色で作品の魅力を楽しめる。
さらに、作品の世界観を凝縮した豪華ラインアップを展開。C賞・D賞は、『葬送のフリーレン』のキャラクターをデフォルメし、丸みのあるフォルムとちょこんとしたお座りポーズが魅力の「ちょこのっこフィギュア」を用意した。また、F賞はフリーレンを始めとした8人のキャラクターたちが、可愛らしい頭身の「きゅんキャラ」シリーズのイラストでアクリルスタンドに仕上げた。
E賞「ミニプレート」は、各キャラクターたちの武器をあしらったミニプレート。日常で使っても、飾っても楽しいミニプレートが登場。G賞の「魔導書風ノート」は、葬送のフリーレンの世界の魔導書をイメージしたノート。普段使いもしやすいエレガントなデザインのノート。H賞「繋がるポストカード」は、アニメ劇中の印象的なシーンなどが繋がるポストカードになってラインアップ。
ラストワン賞の「フリーレン アートスケールフィギュア」は、アートスケールフィギュアだからこそ再現できる各所の緻密な造形や彩色によって、まるでそこにフリーレンがいるかのような圧巻の出来となっている。
■一番くじ 葬送のフリーレン
発売日：4月10日（金）
種類：全8等級38種＋ラストワン賞
【A賞】フリーレン フィギュア（全1種） サイズ：全高 約27cm
【B賞】メタリックビジュアルシート（全1種） サイズ：A3
【C賞】ちょこのっこフィギュア フリーレン、フェルン、シュタルク（全3種） サイズ：約4.5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【D賞】ちょこのっこフィギュア ヒンメル、ハイター、アイゼン（全3種） サイズ：約4.5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【E賞】ミニプレート（全4種） サイズ：約9cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【F賞】きゅんキャラアクリルスタンド（全8種） サイズ：約5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【G賞】魔導書風ノート（全8種） サイズ：B6
※種類はお選びいただけます。
【H賞】繋がるポストカード（全10種） サイズ：幅約40cm（ポストカード1枚あたり 約14×10cm）
※種類はお選びいただけます。
【ラストワン賞】フリーレン アートスケールフィギュア（全1種） サイズ：約20cm
【写真】デカすぎる！A賞の巨大フィギュア 『葬送のフリーレン』一番くじ全景品
幅広い層から支持を集める『葬送のフリーレン』より、キャラクターたちを細部までこだわり抜いた造形で立体化・商品化。A賞の「フリーレン フィギュア」は全高27cmという圧倒的スケールで、劇中でも印象的な“ヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーン”をイメージしたフィギュアに仕上がっており、躍動感溢れる造形と、美しい彩色で作品の魅力を楽しめる。
E賞「ミニプレート」は、各キャラクターたちの武器をあしらったミニプレート。日常で使っても、飾っても楽しいミニプレートが登場。G賞の「魔導書風ノート」は、葬送のフリーレンの世界の魔導書をイメージしたノート。普段使いもしやすいエレガントなデザインのノート。H賞「繋がるポストカード」は、アニメ劇中の印象的なシーンなどが繋がるポストカードになってラインアップ。
ラストワン賞の「フリーレン アートスケールフィギュア」は、アートスケールフィギュアだからこそ再現できる各所の緻密な造形や彩色によって、まるでそこにフリーレンがいるかのような圧巻の出来となっている。
■一番くじ 葬送のフリーレン
発売日：4月10日（金）
種類：全8等級38種＋ラストワン賞
【A賞】フリーレン フィギュア（全1種） サイズ：全高 約27cm
【B賞】メタリックビジュアルシート（全1種） サイズ：A3
【C賞】ちょこのっこフィギュア フリーレン、フェルン、シュタルク（全3種） サイズ：約4.5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【D賞】ちょこのっこフィギュア ヒンメル、ハイター、アイゼン（全3種） サイズ：約4.5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【E賞】ミニプレート（全4種） サイズ：約9cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【F賞】きゅんキャラアクリルスタンド（全8種） サイズ：約5cm
※種類はお選びいただけません（ランダム）
【G賞】魔導書風ノート（全8種） サイズ：B6
※種類はお選びいただけます。
【H賞】繋がるポストカード（全10種） サイズ：幅約40cm（ポストカード1枚あたり 約14×10cm）
※種類はお選びいただけます。
【ラストワン賞】フリーレン アートスケールフィギュア（全1種） サイズ：約20cm
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