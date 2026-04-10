今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第10回（2026年4月10日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

文明が開花したようなお名前・大家直美

主題歌はじまり。

主題歌の歌詞「風はただ知っている」が「風は正している」に聞こえるのは筆者だけ？

ついに出会ったりん（見上愛）と直美（上坂樹里）。

直美はおなかをすかしているらしいりんと環を炊き出しに連れていく。

教会から出ていったばかりですぐに戻ってきた直美の、その理由に「直美さんらしい」と吉江（原田泰造）は心広く迎え入れる。

「これからも教会には来てください」と十字架のバッジを返され、「はい」と受け取ってしまう直美。

出会ったばかりのりんと直美はなんだかギクシャクしている。

りんが炊き出しの礼を言うと、直美は無視して環に「お名前は？」と聞く。が、りんは「私？」と自分かと思ってしまい「お嬢さんの」と遮られる。直美は幼い子が気になるのだ。いや、幼い子にしか興味がない。りんにはまったく興味がない。たぶん、おっとりして見栄っ張りな感じが好きじゃないのだろう。

りんは直美の名前を聞いて「さすが東京、文明が開花したお名前ですね」と感心する。

直美はそこでようやくちょっと笑う。が、それは皮肉を感じた笑いであろう。彼女は第1回の冒頭でこんなふうに毒づいていたから。

「何が文明開化よ。新しいもんにすぐ飛びついて 見せびらかして」

りんは直美という名に反応したが、名字のほうは文明が開花したおかげで勝手につけられるようになったもの。りんの感想もあながち間違ってはいない。

余談だが、第1、2週とふたり主人公と言いながら、りんパートのほうが多い気がしている視聴者も少なくないようだ。でも、こんなふうに第1話の冒頭は直美が飾っているのだ。いろいろ配分に気遣いがあるのはわかる。

こんな感じで、りんと直美はどうも気が合わない感じ。でも、出会いは最悪なふたりがのちに最強のふたりになるのは、物語あるあるだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）