土屋太鳳、“桜のコラボ”自撮りショット公開「最上級に可愛いすぎますね」「太鳳ちゃんも桜もお美しい」
俳優の土屋太鳳さんは4月7日、自身のInstagramを更新。笑顔の自撮りショットを公開しました。
【写真】桜の下で笑顔の土屋太鳳
コメントでは「すごく明るくて綺麗だね」「太鳳ちゃんと桜のコラボ写真、嬉しいです」「この季節ならではの桜と一緒のお写真がとってもかわいい」「お綺麗」「太鳳ちゃんも桜もお美しい」「めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎますね」「めちゃめちゃ美しい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】桜の下で笑顔の土屋太鳳
「すごく明るくて綺麗だね」土屋さんは「東京は葉桜が増えてきましたが、新しい葉っぱのツヤツヤした姿に 花だけの時期にはない力強さを感じてます」とつづり、1枚の写真を投稿。桜の木の下で撮影した自撮りショットです。青空と満開の桜を背景に、柔らかいほほ笑みを見せています。
「東京は桜が綺麗に咲いています」2日にも「あっという間に4月！東京は桜が綺麗に咲いています」と、きれいな桜の写真を投稿していた土屋さん。ファンからは「わぁ綺麗」「桜撮るのお上手」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)