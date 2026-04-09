日向坂46、ニューシングル共通カップリング曲「Empty」のフォーメーション公開！センターは四期生の平岡海月

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日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」に収録される、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが公開された。

■「Empty」は、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバー）が歌唱

グループ公式SNSにて投稿された動画内で発表された。そのなかで、四期生・平岡海月（メイン写真）が初めてセンターを務めることが明らかとなった。

4月5日に神奈川・横浜スタジアムにて行われたグループ周年ライブ『7回目のひな誕祭』にて『17th Single ひなた坂46LIVE』を6月に開催することアナウンスされており、四期生～五期生だけで『ひなた坂46LIVE』を実施するのもこれが初めて。いまやグループ最年長となった平岡が今作のひなた坂46をどう牽引していくのか、注目だ。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■【画像】日向坂46のアーティスト写真

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/