ＴＢＳ系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」が９日に放送された。

この日は、人気企画「透明カラオケＢＯＸ」で盛り上がった名場面を公開した。

女優・瀧本美織は、地元・鳥取県に凱旋して「透明カラオケＢＯＸ」に挑戦。自身の凱旋を祝うように駆けつけてくれた大勢の地元県民たちの姿に感激し「あの…。心配してて。鳥取って（４７都道府県で）人口が一番少ないから、きょう、人いるかな？と思ってたの…。いっぱいいた！良かったー！」と目を潤ませながら全力で手を振り続けた。

瀧本は、宇多田ヒカルの名曲「Ｃａｎ Ｙｏｕ Ｋｅｅｐ Ａ Ｓｅｃｒｅｔ？」で「透明カラオケＢＯＸ」に挑戦。衝撃の歌唱力で、鳥取県民たちを感動の渦に巻き込んだ。

瀧本の美声にネットも大興奮。「テレビつけて瀧本美織さんが歌ってるの見たけど、うまいし前後の仕草も可愛くて好感持てる」「瀧本美織さんめっちゃ歌上手い」「瀧本美織ちゃん。やはり歌うまいな」などの声が寄せられていた。

瀧本は、２０１０年「彼岸島」で映画デビュー。同年、ＮＨＫ連続テレビ小説「てっぱん」でヒロインを務める。１３年には「貞子３Ｄ２」で映画初主演。昨年はテレ東系ドラマ「トウキョウホリデイ」でタイの国民的人気俳優であるガルフ・カナーウットとＷ主演し話題を呼んだ。１１歳の時にダンスボーカルユニットでデビューし、２０代の頃にガールズバンド「ＬＡＧＯＯＮ」のボーカルとして活躍した経歴があり、２０２４年は歌手として、念願だったソロライブを実現した。