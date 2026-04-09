元ばんばんざい流那、0歳娘とのお花見2ショットに反響続々「尊い親子ショット」「後ろ姿のフォルムも可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/09】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月8日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「後ろ姿のフォルムも可愛すぎる」娘とのお花見ショット
流那は「桜もう散りそうだった」とつづり、お花見中のショットを公開。娘を抱っこし、桜の樹の下で撮影した後ろ姿のショットを披露している。また桜の木をバックに撮影された自撮りも公開している。
この投稿にファンからは「素敵でほっこりする」「尊い親子ショット」「後ろ姿のフォルムも可愛すぎる」「癒される」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人インフルエンサー「後ろ姿のフォルムも可愛すぎる」娘とのお花見ショット
◆流那、娘とお花見ショット
流那は「桜もう散りそうだった」とつづり、お花見中のショットを公開。娘を抱っこし、桜の樹の下で撮影した後ろ姿のショットを披露している。また桜の木をバックに撮影された自撮りも公開している。
◆流那の投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵でほっこりする」「尊い親子ショット」「後ろ姿のフォルムも可愛すぎる」「癒される」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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