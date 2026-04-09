劇団EXILE小澤雄太が手掛ける舞台『丸裸刑事』シリーズ第3弾が上演決定！
劇団EXILEの小澤雄太が企画・プロデュースを手がける舞台『丸裸刑事（まるはだかでか）PURPLE EDITION』が、恵比寿・エコー劇場（東京）にて7月11日〜19日まで上演されることが決定。小澤からコメントが到着した。
【写真】舞台『丸裸刑事 PURPLE EDITION』公演スケジュール
2022年に第1弾、2024年に第2弾が上演された舞台『丸裸刑事』の第3弾となる本作。シリーズならではのクセになる世界観はそのままに、さらにスケールアップしたエンタテインメントとして帰ってくる。
相棒の失踪をきっかけに巨大犯罪組織を追う刑事ジョーが、特別捜査本部の命を受け危険な潜入捜査に身を投じる中で、謎の男たちとの出会いや交錯する思惑に翻弄されながら、人間を“線”として利用し世界に巨大な地上絵を描こうとする狂気の計画へと迫っていく。仲間を救うため、そして正義を貫くため、物語は予測不能な展開で衝撃の真実へと突き進むサスペンスエンタテインメントが繰り広げられる。
出演は、主人公・ジョー役の小澤をはじめ、『ウルトラマンオーブ』にてジャグラスジャグラー役の青柳尊哉、舞台を中心に活躍する水原ゆき、元サッカー選手という異色の経歴を持ち、2023年にはKBS演技大賞毎日ドラマ男性優秀賞を受賞したイ・シガンらが名を連ね、演出は前回に引き続き石橋寛仁（ごっこ倶楽部）が手掛ける。
さらに、日替わりで登場する豪華ゲストも予定されており、詳細は後日発表となる。
企画・プロデュースを務める小澤雄太は、「2022年に一発目を上演してから、今回で第3弾となります。右も左も分からない状態で始めたプロデュース公演『丸裸刑事』ですが、『とにかく皆さまに笑っていただきたい――』その一心で走り続け、ここまで辿り着くことができました。時を経て出会い、信頼を重ねてきた俳優たちとともに、今回も“面白さ”を徹底的に追求しながら挑みます。どうぞお楽しみに！！」とコメントを寄せた。
チケットは4月11日より劇団EXILE OFFICIAL FAN CLUBにて先行販売がスタート。一般前売り開始は6月20日より。
舞台『丸裸刑事 PURPLE EDITION』は、恵比寿・エコー劇場（東京）にて7月11日〜19日上演。
【写真】舞台『丸裸刑事 PURPLE EDITION』公演スケジュール
2022年に第1弾、2024年に第2弾が上演された舞台『丸裸刑事』の第3弾となる本作。シリーズならではのクセになる世界観はそのままに、さらにスケールアップしたエンタテインメントとして帰ってくる。
出演は、主人公・ジョー役の小澤をはじめ、『ウルトラマンオーブ』にてジャグラスジャグラー役の青柳尊哉、舞台を中心に活躍する水原ゆき、元サッカー選手という異色の経歴を持ち、2023年にはKBS演技大賞毎日ドラマ男性優秀賞を受賞したイ・シガンらが名を連ね、演出は前回に引き続き石橋寛仁（ごっこ倶楽部）が手掛ける。
さらに、日替わりで登場する豪華ゲストも予定されており、詳細は後日発表となる。
企画・プロデュースを務める小澤雄太は、「2022年に一発目を上演してから、今回で第3弾となります。右も左も分からない状態で始めたプロデュース公演『丸裸刑事』ですが、『とにかく皆さまに笑っていただきたい――』その一心で走り続け、ここまで辿り着くことができました。時を経て出会い、信頼を重ねてきた俳優たちとともに、今回も“面白さ”を徹底的に追求しながら挑みます。どうぞお楽しみに！！」とコメントを寄せた。
チケットは4月11日より劇団EXILE OFFICIAL FAN CLUBにて先行販売がスタート。一般前売り開始は6月20日より。
舞台『丸裸刑事 PURPLE EDITION』は、恵比寿・エコー劇場（東京）にて7月11日〜19日上演。