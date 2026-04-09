【桜花賞／全頭診断】2強では「2.2.0.0」該当馬にデータの軍配　前走馬券外の“穴候補”も要警戒

今週は阪神競馬場で、第86回桜花賞（GI、芝1600m）が行われる。牝馬クラシックの開幕戦に世代トップ級のメンバーが集結した。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。

■桜花賞2026 出走予定馬全頭診断

・1枠1番 フェスティバルヒル

有馬記念を制したミュージアムマイルを兄に持つ馬。ただ、1600→1400mの距離短縮ローテで前進をはたしたファンタジーSを見るより、現状は短い距離が合っているのだろう。過去10年の桜花賞において、前走芝1400m勝ち馬は【0.0.0.15】。半年近く間隔があいた臨戦過程を考えるとここは様子見が妥当か。

・1枠2番 サンアントワーヌ

芝1400mの成績【2.1.0.0】に対し、芝1600mは【0.0.0.2】。この数字が現状の本馬を表す特徴と言えそうだ。マイルの2戦で先着を許した馬も出走する一戦での強調材料は乏しい。

・2枠3番 ディアダイヤモンド

4角3番手以内を進んだ馬が上位独占の前走アネモネS。道中のポジション取りからその恩恵は否定できないが、カヴァレリッツォやファンダムなどサートゥルナーリア産駒は阪神芝外回りと好相性を誇る。冬競馬のシンザン記念を度外視したとき、さらなる気温上昇が見込める日曜阪神なら軽視禁物だ。

・2枠4番 エレガンスアスク

前走チューリップ賞はいかにも力負けといったレース。GIのメンバー相手では厳しいだろう。

・3枠5番 ギャラボーグ

1番人気に支持された前走クイーンカップは9着。後方のまま見せ場なく敗れたが、直線でササッてまともに追えなかったレースで参考外と捉えられる。過去10年の桜花賞において、阪神JFを上がり3F最速で連対した馬は【1.4.1.0】馬券外なし。右回りの阪神芝は【1.1.0.0】と安定しており、巻き返しが期待できる1頭だ。

・3枠6番 アイニードユー

今回が年明け4戦目とローテーション面での上積みに疑問あり。再度の好走へのハードルは高そうだ。

・4枠7番 アランカール

阪神ジュベナイルフィリーズ、チューリップ賞と連対外が続く馬。2連勝時のインパクトを思えば物足りなく映ってしまうのは仕方ないだろう。その一因として挙げられるのが頭数で、2勝はいずれも7頭立て以下だったが近走は15頭立て以上。プレッシャーのかかる頭数でパフォーマンス低下が見られているのは事実で、中心視するには躊躇してしまう。

・4枠8番 ロンギングセリーヌ

フラワーカップは1000m通過61秒2のスロー逃げが功を奏した感あり。リリージョワなど同型馬が複数いる今回のメンバー構成で再度の好走を望むのは酷に映る。

・5枠9番 ルールザウェイヴ

アネモネSは4角3番手以内を進んだ馬が上位独占。その展開を前々で運んだ同馬には絶好の展開だった。強くは推せない。

・5枠10番 ナムラコスモス

チューリップ賞2着から臨む馬。これまでのキャリアを通じて3番人気内がなく、穴党にはたまらない1頭と言えそうだ。近2走はマイルで上がり3F33秒台と一定の瞬発力を秘めており、何らかの印は必要か。

・6枠11番 ジッピーチューン

前走クイーンカップは内枠からロスなく運べた恩恵が大きかったレース。当時の勝ち馬ドリームコアとは0秒3差をつけられており、連続好走を望むのは酷に映る。

・6枠12番 スウィートハピネス

阪神JF4着の実績を引っさげて臨んだエルフィンS。そのレースぶりはまさに貫禄勝ちといったものだった。1分33秒0の勝ち時計はウオッカ、デアリングタクト、マルセリーナといったGI馬を上回る歴代最速。ノーマークは禁物だ。

・7枠13番 リリージョワ

デビューから無傷の3連勝中の馬。ありあまるスピードが最大の武器で、もみじSはのちの朝日杯FS2着で重賞2勝のダイヤモンドノットの追撃をしのいだ。とはいえ今回は200mの距離延長＋直線急坂コースのダブルパンチ。逃げ切るためのハードルは高く、買い材料は乏しい。

・7枠14番 ドリームコア

過去10年の桜花賞において、前走芝重賞で2着に0秒3差以上をつけた馬は【3.1.2.3】。上級クラスのマイル重賞の勝ちっぷりは本レースに直結しやすいとのデータだ。本馬が制した前走クイーンカップの勝ち時計は、メジャーエンブレム、エンブロイダリーに次ぐ歴代3位。GIのメンバー相手でも軽視は禁物だ。

・7枠15番 スターアニス

2番人気に推された阪神ジュベナイルフィリーズは2着に0秒2差の勝利。走破時計も優秀でマイルも問題なくこなせたのは収穫だ。過去10年の桜花賞で前走阪神JF勝ち馬は【2.2.0.0】と大崩れなし。当然ここでも評価は上がる。

・8枠16番 ショウナンカリス

直線急坂の阪神替わりで凡走が続く馬。巻き返しは厳しいと言わざるを得ない。

・8枠17番 ブラックチャリス

前走フェアリーSは掲示板内5頭すべてが4角5番手以内という極端なイン前有利の決着。その恩恵を得た可能性は高く、京都芝外回りのファンタジーSを見るより直線の長いコースも歓迎とは言えないだろう。

・8枠18番 プレセピオ

オープンクラスを使われた近2走はいずれも馬券外。厳しい。

Winsightより一部編集・転載（）

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

競馬予想の魅力を世に発信し続ける「競馬ストーリーテラー」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。