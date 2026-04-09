海外生産ならではの「注意事項」が賛否両論！

トヨタは東京エリアの販売店にて、米国生産モデルであるピックアップトラック「タンドラ」と、大型SUV「ハイランダー」の2車種を2026年4月2日に先行発売しました。

【日本人は細かすぎる!?】これが「アメリカ製トヨタ車」の注意事項です（写真で見る）

アメリカで製造され日本で販売される2車ですが、海外生産モデル“ならでは”の注意事項がネット上で話題となっています。

まず、タンドラは全長約5.9mの大型ピックアップトラックで、ラダーフレーム構造の4WD車です。月販目標は80台で、車両価格は税込み1200万円となっています。

また、ハイランダーは3列シート7人乗りのハイブリッドSUV。月販目標は40台、税込み価格は860万円です。

日本国内での販売に当たっては、2026年2月に施行された米国生産車に関する新制度を活用。本制度は、米国で製造され同国の安全基準に適合した車両について、日本での追加試験を行うことなく販売できるというものです。

生産はタンドラが米国テキサス州、ハイランダーはインディアナ州の工場が担当し、日本向けモデルは前者が米国向け左ハンドル車、後者はニュージーランド向けの右ハンドル車をベースとします。両車には、日本向けに最小限の改修が施されるとのことですが、各部は基本的に海外仕様の装備や仕上げ品質で作られます。

そのため、トヨタは両車に関する「留意事項説明書」を公開しています。

説明書によると、タンドラの衝突被害軽減ブレーキやフロントのフォグランプなどは米国仕様であるほか、車外騒音なども米国の規制に基づいた性能水準になっているとのことです。また両車とも、車内ディスプレイはすべて英語表示で、「トヨタセーフティセンス」も、標識の表示機能などが正しく作動しないとしています。

さらに品質面では、ボディ塗装の一部に色ムラや磨き跡、塗膜が薄い部分などが確認できる場合があるとのこと。トヨタは「機能や性能に影響を与えるものではございませんので、ご安心してご使用ください」と説明しています。

この留意事項説明書の記載事項は、SNSでも話題となっています。Xでは「全くもってやる気なくて草」「1200万もするんだから､塗装品質はともかく､ナビや運転支援まわりのローカライズ位すればいいのにと思う」といった否定的な意見もある一方、「要約すると『アメリカンだから細かい事は気にするな』」「わざわざ買う人は気にしないでしょう」など肯定的な意見も少なくなく、まさに賛否両論の模様です。