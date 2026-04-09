分厚いチョコを割って食べる”「バリッチェ」全国発売へ アイスの味わいとパッケージを刷新
森永乳業の新体験カップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズが、味わいとパッケージデザインを刷新し、13日から全国でリニューアル発売される。東海・北陸エリア限定でスタートし、SNSでも話題を集めてきた商品が、ついに全国展開へと拡大する。
【画像】チョコをスプーンで割る新体験！「バリッチェ」
「バリッチェ」は、カップの天面を覆う分厚いチョコをスプーンで“バリッ”と割ってから食べる体験型アイス。割る瞬間の心地よい音と、ひとくちごとに変化するチョコとアイスの食感が特長で、発売以来、やみつきになる新感覚スイーツとして注目を集めてきた。昨年3月に東海・北陸で発売後、9月には西日本へ、12月には東日本でも数量限定で販売されており、今回のリニューアルに合わせて全国販売となる。
今回の改良では、天面のチョコ部分はそのままに、アイスの味わいを見直した。チョコとの相性をより高めるため、華やかな香り立ちとコクを加え、全体のバランスを向上させたという。「チョコ＆バニラ」はコクを持たせながら後味のキレを追求し、「チョコ＆ストロベリー」は摘みたてのいちごを思わせる爽やかな風味とほどよい甘みを加えた。
パッケージデザインも一新された。食べる前から“割って楽しむ”体験価値が直感的に伝わるよう、視覚や聴覚を想起させるデザインに刷新。五感を刺激する食体験への関心が高まる中、商品の魅力をより強く訴求する狙いだ。
商品は「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」「同チョコ＆ストロベリー」の2種で、内容量は各110ml、希望小売価格は300円（税別）。全国発売を記念し、13日午前9：00から17日午後4：59まで、公式Xでリポストキャンペーンも実施され、抽選で50人に詰め合わせセットが当たる。
【画像】チョコをスプーンで割る新体験！「バリッチェ」
「バリッチェ」は、カップの天面を覆う分厚いチョコをスプーンで“バリッ”と割ってから食べる体験型アイス。割る瞬間の心地よい音と、ひとくちごとに変化するチョコとアイスの食感が特長で、発売以来、やみつきになる新感覚スイーツとして注目を集めてきた。昨年3月に東海・北陸で発売後、9月には西日本へ、12月には東日本でも数量限定で販売されており、今回のリニューアルに合わせて全国販売となる。
パッケージデザインも一新された。食べる前から“割って楽しむ”体験価値が直感的に伝わるよう、視覚や聴覚を想起させるデザインに刷新。五感を刺激する食体験への関心が高まる中、商品の魅力をより強く訴求する狙いだ。
商品は「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」「同チョコ＆ストロベリー」の2種で、内容量は各110ml、希望小売価格は300円（税別）。全国発売を記念し、13日午前9：00から17日午後4：59まで、公式Xでリポストキャンペーンも実施され、抽選で50人に詰め合わせセットが当たる。