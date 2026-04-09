

大泉洋＆戸次重幸

『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』が、４月16日午後10時からNHK総合で放送される。井上陽水、忌野清志郎、沢田研二、松任谷由実、吉田拓郎・・・20年目に突入した『SONGS』のパフォーマンスから選んだベスト盤。70年代にリリースされた名曲を届ける。

４月から20年目に突入した『SONGS』。今回は、そんな『SONGS』の歴史の中から貴重なパフォーマンスを厳選したベスト盤。「神田川」「なごり雪」「青春の影」...1970年代に発表され、今も多くの人に愛される名曲を届ける。

スタジオには責任者の大泉洋と、番組ナレーターの戸次重幸が登場。豪華なアーティストの『SONGS』歌唱シーンを次々と見て、戸次は「全部『SONGS』のパフォーマンスなんでしょ！」と大興奮。大泉も「永遠に振り返り続ける番組でも良い！」と宣言するほど、レジェンド達の貴重な映像を楽しんだ。番組では、視聴者から届いたメッセージも紹介していく。

『SONGS』では現在、ホームページで「もう一度見たいパフォーマンス」のリクエストを受付中。今回の放送に向けて、70年代の名曲についてのメッセージも募集している。

番組情報

「SONGS 20年ベスト 〜70年代名曲集〜」 放送予定【放送】4月16日（木）午後10時00分〜10時45分＜総合＞【再放送】4月21日（火）午前0時35分〜1時20分＜総合＞ ※月曜深夜【出演】 大泉洋・戸次重幸【VTR出演】（50音順） アリス・泉谷しげる・井上陽水・忌野清志郎・イルカ・大貫妙子・小椋佳・尾崎亜美・甲斐よしひろ・加山雄三・郷ひろみ・ゴダイゴ・さだまさし・沢田研二・高橋真梨子・TULIP・中村雅俊・ひめ風（南こうせつ・伊勢正三）松任谷由実・水谷 豊・八神純子・山本潤子・吉田拓郎【番組公式HP】https://www.nhk.jp/p/songsリクエストはこちらからhttps://www.nhk.jp/g/ts/7QRYY2G3VN/blog/bl/pgzQeKae6X/bp/pw1xQx7VVg/