大泉洋＆戸次重幸が大興奮、NHK「SONGS」70年代名曲集
大泉洋＆戸次重幸
『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』が、４月16日午後10時からNHK総合で放送される。井上陽水、忌野清志郎、沢田研二、松任谷由実、吉田拓郎・・・20年目に突入した『SONGS』のパフォーマンスから選んだベスト盤。70年代にリリースされた名曲を届ける。
４月から20年目に突入した『SONGS』。今回は、そんな『SONGS』の歴史の中から貴重なパフォーマンスを厳選したベスト盤。「神田川」「なごり雪」「青春の影」...1970年代に発表され、今も多くの人に愛される名曲を届ける。
スタジオには責任者の大泉洋と、番組ナレーターの戸次重幸が登場。豪華なアーティストの『SONGS』歌唱シーンを次々と見て、戸次は「全部『SONGS』のパフォーマンスなんでしょ！」と大興奮。大泉も「永遠に振り返り続ける番組でも良い！」と宣言するほど、レジェンド達の貴重な映像を楽しんだ。番組では、視聴者から届いたメッセージも紹介していく。
『SONGS』では現在、ホームページで「もう一度見たいパフォーマンス」のリクエストを受付中。今回の放送に向けて、70年代の名曲についてのメッセージも募集している。