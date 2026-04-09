セブン‐イレブン限定、「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」キャンペーンがスタート!
カプセルトイメーカー・Qualiaは、全国のセブン‐イレブン店舗限定で「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」オリジナルミニポーチチャームをプレゼントするキャンペーンを2026年4月9日AM10:00より実施している。
今回のキャンペーンでは、Qualiaが展開するカプセルトイブランド「にっこりーノ」と、サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションによる、オリジナルデザインのミニポーチチャームを用意しました。「サンリオキャラクターズ」と「にっこりーノ」がそれぞれのキャラクターコスチュームを身にまとったキュートなデザインになっている。ポーチのサイズは約W77mm×H75mmで、小物入れとしても利用できるサイズだ。
ラインナップは、各キャラクターをテーマに展開された全6種。キャンペーン期間は、4月9日AM10：00〜4月22日。景品がなくなり次第終了。実施店舗は全国のセブン‐イレブン。対象のチョコを一度に2個(組合せ自由)買うと、オリジナルミニポーチチャームを1個プレゼントする。
ポムポムプリン×プリン
ハローキティ×タコさんウィンナー
ポチャッコ×ブロッコリー
クロミ×おにぎり
シナモロール×クリームソーダ
マイメロディ×オムライス
今回のキャンペーンでは、Qualiaが展開するカプセルトイブランド「にっこりーノ」と、サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションによる、オリジナルデザインのミニポーチチャームを用意しました。「サンリオキャラクターズ」と「にっこりーノ」がそれぞれのキャラクターコスチュームを身にまとったキュートなデザインになっている。ポーチのサイズは約W77mm×H75mmで、小物入れとしても利用できるサイズだ。
ラインナップは、各キャラクターをテーマに展開された全6種。キャンペーン期間は、4月9日AM10：00〜4月22日。景品がなくなり次第終了。実施店舗は全国のセブン‐イレブン。対象のチョコを一度に2個(組合せ自由)買うと、オリジナルミニポーチチャームを1個プレゼントする。
ポムポムプリン×プリン
ハローキティ×タコさんウィンナー
ポチャッコ×ブロッコリー
クロミ×おにぎり
シナモロール×クリームソーダ
マイメロディ×オムライス