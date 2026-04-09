猫がハンモックの上でくつろいでいたので見てみると...想定外のポーズと表情があまりにも面白いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回表示を突破し、「いい顔するな～」「お顔はめっちゃ可愛ぃぃのに面白いポーズ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ハンモックの上で『くつろいでいた猫』を見たら…想定外の『とんでもない体勢』】

個性的なくつろぎ方

Xアカウント「くちゃみ」に投稿されたのは、猫の「くぅちゃん」。

くぅちゃんはこの日、ハンモックの上でくつろいでいたそう。ゆったりとくつろいでいるかと思ったら、とんでもないポーズをしていたのだとか。

なんとハンモックの上でひっくり返り、万歳しているかのようなポーズだったといいます。とても辛そうな体勢ですが、胸を開いて軽く腕を曲げているくぅちゃんの姿はリラックスしている様子だったそう。落ちないか心配になるほどのけぞっているのに、くぅちゃんは得意げな表情だったとか。くぅちゃんにとっては楽な姿勢だったのかもしれません。飼い主さんにとっても「このポーズはほんまに衝撃的」とのこと。

他の投稿では、ゆったりとしたポーズでくつろいでいたくぅちゃん。くつろいでいる時に、腕を伸ばしている姿がよく見られました。もしかしたら腕を伸ばすのはくぅちゃんの癖なのかもしれません。リラックス中のポーズにはこだわりがあるくぅちゃんなのでした。

面白いポーズに笑えるコメントが続出

くぅちゃんの面白いポーズを見た方たちから「スーパーキャット？」「タイタニックごっこしよぉ～」「すしざんまい！」などの声が寄せられていました。

また、「見てると笑顔になります」「もう笑わさないで」というコメントも届けられました。くぅちゃんの面白いポーズはXユーザーに笑顔を広げたようです。

Xアカウント「くちゃみ」では、くぅちゃんの可愛くてユニークな姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「くちゃみ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。