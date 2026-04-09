日本電気硝子<5214.T>が続伸している。この日、化学強化専用超薄板ガラス「Ｄｉｎｏｒｅｘ ＵＴＧ」が、米モトローラ・モビリティの新型折りたたみスマートフォン「ｍｏｔｏｒｏｌａ ｒａｚｒ ｆｏｌｄ」に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「Ｄｉｎｏｒｅｘ ＵＴＧ」は、折りたたみスマートフォンなどのフレキシブルデバイス向けに開発されたガラス。モトローラ向けでは、２４年モデルの「ｍｏｔｏｒｏｌａ ｒａｚｒ ５０シリーズ」、２５年モデルの「ｒａｚｒ ６０シリーズ」にも採用されており、その品質と信頼性が評価されたことで今回、モトローラとして初となる横折り型折りたたみスマートフォンへの採用となった。



出所：MINKABU PRESS