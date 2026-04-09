【#加藤大育 選手 SC相模原より完全移籍加入のお知らせ】



SC相模原の加藤 大育選手が、完全移籍にて加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。



「ジュビロ磐田に関わる全ての皆様、はじめまして。この度、加入することになりました加藤大育です。… pic.twitter.com/KPs772d5Xv