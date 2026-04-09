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■全国天気（木曜・9日予報）

移動性の高気圧の中心は、日本の東の海上に移り、九州には低気圧や前線が近づいてくる見込みです。天気は西から下り坂で、九州・四国では、活発な雷雲による急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。また、長崎県の壱岐・対馬では、暴風に警戒が必要です。

木曜（9日）は、九州北部・中国では昼過ぎから雨、九州南部・四国も夕方以降は雨になるでしょう。午前中に晴れる近畿・東海・北陸も午後は次第にくもり空となり、夜には雨が降り出すでしょう。関東・北日本は、昼過ぎにかけて概ね晴れる見込みですが、関東の一部では夜遅くに雨がぱらつきそうです。また、関東南部の海沿いでは、昼前から南風がやや強めに吹きそうです。なお、北海道北部の日本海側では、夕方にかけて風の強い状態が続くでしょう。

■全国天気（金曜・10日予報）

日本海を北東に進む低気圧に向かって、暖かい湿った空気が流れ込み、全国的に雨となるでしょう。金曜（10日）は、西日本・東海では雨や雷雨となり、南風も強まるでしょう。雨が止むのは夕方以降となりそうです。関東も10日未明・早朝から雨となり、夕方にかけて雨が降ったり止んだりとなりそうです。東北南部は10日早朝から、東北北部も金曜昼前までに雨が降り出し、夜にかけて降り続くところが多いでしょう。北海道は10日午後から雨が降り出し、夜にかけて降り続くところが多いでしょう。

■雨が降り続く時間帯（9日〜10日）

福岡:　 9日昼過ぎから10日昼過ぎにかけて
広島:　 9日昼過ぎから10日昼過ぎにかけて
高知:　 9日夕方から10日夕方にかけて
大阪:　 9日夜から10日夜にかけて
名古屋: 9日夜から10日夕方にかけて
東京:　10日早朝から夕方にかけて
新潟:　10日未明から夜遅くにかけて
仙台:　10日朝から夜にかけて
札幌:　10日昼過ぎから夜遅くにかけて

■全国気温（9日予想）

南風の影響で、日中の気温は各地で平年を上回るでしょう。特に、北日本や北陸では5月並みの陽気となりそうです。札幌は今年一番の暖かさとなるでしょう。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌　　17℃（＋4　5月中旬）
山形　　23℃（＋9　5月中旬）
仙台　　19℃（＋3　5月上旬）
新潟　　20℃（＋6　5月上旬）
富山　　23℃（＋8　5月中旬）
東京　　20℃（＋1　4月中旬）
名古屋　21℃（＋2　4月下旬）
大阪　　21℃（＋2　4月下旬）
鳥取　　19℃（＋2　4月中旬）
広島　　17℃（-1　平年並み）
高知　　20℃（＋2　平年並み）
福岡　　20℃（＋1　4月中旬）