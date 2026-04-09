■全国天気（木曜・9日予報）

移動性の高気圧の中心は、日本の東の海上に移り、九州には低気圧や前線が近づいてくる見込みです。天気は西から下り坂で、九州・四国では、活発な雷雲による急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。また、長崎県の壱岐・対馬では、暴風に警戒が必要です。

木曜（9日）は、九州北部・中国では昼過ぎから雨、九州南部・四国も夕方以降は雨になるでしょう。午前中に晴れる近畿・東海・北陸も午後は次第にくもり空となり、夜には雨が降り出すでしょう。関東・北日本は、昼過ぎにかけて概ね晴れる見込みですが、関東の一部では夜遅くに雨がぱらつきそうです。また、関東南部の海沿いでは、昼前から南風がやや強めに吹きそうです。なお、北海道北部の日本海側では、夕方にかけて風の強い状態が続くでしょう。

■全国天気（金曜・10日予報）

日本海を北東に進む低気圧に向かって、暖かい湿った空気が流れ込み、全国的に雨となるでしょう。金曜（10日）は、西日本・東海では雨や雷雨となり、南風も強まるでしょう。雨が止むのは夕方以降となりそうです。関東も10日未明・早朝から雨となり、夕方にかけて雨が降ったり止んだりとなりそうです。東北南部は10日早朝から、東北北部も金曜昼前までに雨が降り出し、夜にかけて降り続くところが多いでしょう。北海道は10日午後から雨が降り出し、夜にかけて降り続くところが多いでしょう。

■雨が降り続く時間帯（9日〜10日）

福岡: 9日昼過ぎから10日昼過ぎにかけて

広島: 9日昼過ぎから10日昼過ぎにかけて

高知: 9日夕方から10日夕方にかけて

大阪: 9日夜から10日夜にかけて

名古屋: 9日夜から10日夕方にかけて

東京: 10日早朝から夕方にかけて

新潟: 10日未明から夜遅くにかけて

仙台: 10日朝から夜にかけて

札幌: 10日昼過ぎから夜遅くにかけて

■全国気温（9日予想）

南風の影響で、日中の気温は各地で平年を上回るでしょう。特に、北日本や北陸では5月並みの陽気となりそうです。札幌は今年一番の暖かさとなるでしょう。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 17℃（＋4 5月中旬）山形 23℃（＋9 5月中旬）仙台 19℃（＋3 5月上旬）新潟 20℃（＋6 5月上旬）富山 23℃（＋8 5月中旬）東京 20℃（＋1 4月中旬）名古屋 21℃（＋2 4月下旬）大阪 21℃（＋2 4月下旬）鳥取 19℃（＋2 4月中旬）広島 17℃（-1 平年並み）高知 20℃（＋2 平年並み）福岡 20℃（＋1 4月中旬）