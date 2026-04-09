高市早苗首相は7日、参院予算委員会でホルムズ海峡への自衛隊派遣の是非をめぐり、派遣に反対する今井尚哉内閣官房参与に、派遣を強く止められたなどとされる一部報道について、「完全な誤報」と強く否定した。

発端は、今月1日発売の月刊誌「選択」4月号（選択出版）が報道したもの。記事によれば、高市首相が先月19日の訪米前にホルムズ海峡への艦船派遣への協力を求めていたトランプ米大統領に、自衛隊派遣を約束する意向だったが、今井氏が高市首相の執務室に乗り込み「羽交い締めにして」止めたとし、首相は今井氏の解任にも言及したと記されている。

今井氏は安倍政権を首相政務秘書官として長く支えた人物。昨年10月の高市政権発足後、高市首相が参与として官邸に迎えた経緯がある。

冒頭の否定は、立憲民主党の杉尾秀哉氏の質問に応じたもの。杉尾氏は、一連の経緯に関して「憲法9条に助けられたのではないか」と高市首相に迫ったが、高市首相は「助けられる、助けられない、ではなく、憲法は守らないといけない」と主張。これに、杉尾氏が同誌の報道に触れ、「総理は当初、ホルムズ海峡に自衛隊を派遣する腹づもりだった」と問い詰め、高市首相が「事実ではございません」と報道内容を否定した。

羽交い絞めについては…

だが、追及の手を緩めない杉尾氏は、「（報道では）今井尚哉氏が羽交い締めにされた、という表現だった。羽交い締めかどうかは分からないが、私が聞いた話でも、今井参与はかなり強硬に反対されたと聞いている。総理が退陣を口にした、という報道もある。真相は分かりませんが、決断は正しかったのではないか」と指摘し、「総理は今や、『護憲派』とも言われている。これについてどう思われるか」と査問した。

この質問に高市首相は、「今井さんの名誉のために言いますが、そのような話を、私の所にしに来られたことはありません。完全な誤報であります」と報道内容を一蹴。そのうえで「護憲派であるのは、当たり前です」と明言した。

報道をめぐり、永田町界隈で話のネタになったのは、「高市が『退陣』を口にした夜」と題する記事だという。広告には原稿の冒頭部分「3月24日夜、官邸幹部を集めた席で高市は激昂し、意見が対立する今井尚哉参与の解任を主張。その後一転、弱音を吐き始める。つらい、厳しい、眠れない……。病を抱える女帝は心身共に限界が近いようだ」と紹介されており、高市首相が今井氏と対立したとし、注目が集まった。

実際のところ、報道の事実は不明だが女性総理の誕生に違和感や不満を抱く政治家が少なくないことは当初から懸念されていた。そんななか、アメリカとイスラエルがイランへの大規模な軍事攻撃による日本への大打撃で日々、高市首相は頭を悩ませている。経済関連も不安だが、高市首相の健康も心配に尽きる。