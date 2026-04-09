「サナエノミクス2.0」は成功するのか　GDP4倍差…中国に完敗した「決定的な理由」と“国家総力戦”の正体

日本がバブル崩壊後の「失われた30年」を過ごしていた間に、中国は急成長を遂げた。そんな中、2025年に発足した高市早苗政権は「サナエノミクス2.0」を発動。国が巨額の投資を行い、国家主導で成長を促すという手段を取りはじめた。果たしてこの政策は成功するのか。登録者数100万人を超える人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営するすあし社長に解説してもらう。

【画像】『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』

※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。また、本書は2025年12月時点の日本経済、世界情勢に基づいた内容です。

人類史上稀に見る速度で成長を遂げた中国

90年代初頭にバブルが崩壊してから30年強。日本が停滞にあえぐ傍ら、中国は人類史上稀に見る速度で成長を遂げました。



78年の改革開放以来、中国は「社会主義市場経済」という独自のシステムを構築しました。市場メカニズムを取り入れつつも「共産党による強力な統制」と「国有企業への戦略的な資源配分を行う」、このモデルこそ「国家資本主義」のある種の完成形でした。



01年のＷＴＯ加盟を機に「世界の工場」になった中国は、08年のリーマンショックにおいてその優位性を証明しました。世界経済が麻痺するなか、４兆元（当時約53兆円）の財政出動を瞬時に決断・実行し、いち早く回復軌道に乗せたのです。その結果、10年にはＧＤＰで日本を抜き去りました。

習近平体制下（12年―）では、「中国製造2025」（Made in China 2025。習近平政権が掲げる「製造強国」への転換を目指す国家戦略）に見られるように、半導体やＡＩ、電気自動車（ＥＶ）といった戦略分野へ国家資源を集中投下し、技術覇権を奪取しにかかりました。



24年、中国のＧＤＰは日本の４倍を超え、世界シェアは18％に達しています。

これほどの差がついた原因は国家の「ルールの違い」

なぜこれほどの差がついたのか。その本質は、「自由競争」と「国家ぐるみの総力戦」というルールの違いにあります。



通常の資本主義では、企業は自らのリスクで資金を調達し、失敗すれば市場から淘汰されます。しかし、中国の国家資本主義では、国が戦略的に定めた産業に対し、政府系金融機関を通じて無尽蔵ともいえる資金が注入されます。



「利益が出るか」ではなく「国家の覇権に必要か」という基準で、採算度外視の巨大投資が実行されるため、個別の民間企業で戦う西側諸国は、その規模とスピードにおいて太刀打ちができなかったのです。



特にリーマンショック時の対応は、民主主義の弱点と独裁体制の強みを世界に見せつける決定打となりました。議会での合意形成に時間を要し、対策が後手に回る民主主義国家を尻目に、中国共産党はトップダウンの即断即決で巨額マネーを動かし、危機すらも成長の燃料へと変えてみせました。



日本が構造改革の痛みを恐れ、決断を先送りにした30年間。中国はこの「意思決定の圧倒的な速さ」と「リスクを恐れぬ資源の集中」を武器に、国家そのものを巨大な企業体のように運営することで、経済戦争を勝ち抜いてきたのです。



「市場の手に委ねるだけでは、国家主導の中国には勝てない」──この冷厳な事実は、日本の政策転換における決定的なトリガーとなりました。かつて自由市場経済を主導していたアメリカもまた、変貌を遂げました。

アメリカの「経済安全保障」という名の介入

89年の冷戦終結後はアメリカ「一極支配」の時代でした。冷戦に勝利したアメリカは、ソ連という対抗馬を失い、軍事・外交において世界を意のままに動かせる唯一の超大国として君臨していました。



経済面でも、ＩＴ革命によりアメリカの標準を世界中に浸透させていきました。この本質は、世界中の「デジタル空間」を私有地化し、通行料を徴収するシステムを完成させたことにあります。



95年、MicrosoftによるWindows 95 でインターネットへの扉を開き、00年代以降はGoogle、Apple、Facebook、Amazonといった巨大プラットフォーマー（ＧＡＦＡＭ）が、検索・流通・スマホという「現代の生活インフラ」を独占しました。

これにより世界中の富とデータがシリコンバレーに一極集中する「勝者総取り（ウィナー・テイクス・オール）」の経済圏を確立したのです。



さらに現在は、その集積した莫大なデータを燃料に「生成ＡＩ」という新たな知能の革命を主導し、産業構造どころか人間の知的活動そのものを再定義しようとしています。



アメリカはＩＴ革命を主導していますが、その源流には国防総省（ＤＡＲＰＡ）による国家投資があったことを忘れてはなりません。彼らは年間数千億円規模の予算を投じ、民間企業が二の足を踏む「20年先の軍事技術」に投資し続けました。



シリコンバレーは、この国防予算を受け皿とするスタンフォード大学を中心に発展しました。ここで育まれた軍事用ネットワークが「インターネット」へ、ミサイル誘導技術が「ＧＰＳ」へと民間転用され、Google マップやUber といった巨大ビジネスが生まれました。



Googleの検索エンジン開発やiPhoneのSiri（音声認識）も、元をたどればこの国家投資が源流であり、ＧＡＦＡＭの覇権は実質的にアメリカの税金によって下支えされていたのです。

アメリカと中国の生存をかけた衝突

そして決定的な転機となったのが、中国との覇権争いです。この覇権争いの本質は、単なる貿易の問題ではなく、「21世紀の『技術』と『軍事』の支配権」を巡る、アメリカと中国の生存をかけた構造的な衝突です。



アメリカは長年「中国が豊かになれば、いずれ民主化して西側の一員になる」と期待していましたが、習近平体制による「国家資本主義」と「軍事拡張」を見て、その期待が幻想だったと悟りました。



特に、ＡＩ、半導体、５Ｇといった「産業の心臓部」を中国に握られることは、アメリカの経済的優位だけでなく安全保障（軍事力）の喪失を意味します。



そのため、アメリカはなりふり構わず中国をサプライチェーンから切り離す（デカップリング）戦略に出ており、世界を二分する「新しい冷戦」の様相を呈ていしているのです。



第１期トランプ政権（17年―21年）の「貿易戦争」、続くバイデン政権（21年―25年）の「デカップリング政策」は、なりふり構わぬ産業保護政策でした。



特に22年の「ＣＨＩＰＳ法」による半導体産業への巨額補助金は、アメリカが「市場原理主義」を捨て、「経済安全保障」の名の下に産業政策へ回帰したことを世界に宣言するものでした。



そして、第２期トランプ政権（25年―）は、この流れをさらに加速させています。バイデン政権が進めた「特定の戦略産業への補助金（ＣＨＩＰＳ法など）」すら生ぬるいとし、全ての輸入品に対する「一律関税の導入」などを主張。



これは、もはや「経済安全保障」の枠を超え、アメリカが自由貿易体制そのものに背を向け、なりふり構わず自国市場を囲い込む「究極の保護主義」へと突き進む姿勢を鮮明にしたものと言えます。



日本、中国、アメリカ、三者の30年を俯瞰したとき、歴史の教訓は明白です。戦略なき市場任せの日本は敗れ、国家が戦略的に関与した国が覇権を握りました。



半導体シェアが50％から10％以下へ凋落した日本の姿は、その象徴です。対してアメリカは、製造こそ手放しましたが、設計・開発分野で世界シェアの約50％を握り、実質的な支配権を維持しています。そして中国は国家ファンドによる巨額投資で、わずか数年で生産能力における世界シェアを20％台まで急拡大させ、日本を抜き去りました。



そして26年、日本経済は歴史的な局面を迎えます。

「サナエノミクス2.0」と新たな国のかたち

26年、名目ＧＤＰでインドに追い抜かれ、世界第５位へ後退することが確実視されています。そんななか25年10月に発足した高市早苗政権は「サナエノミクス2.0」を発動しました。

「サナエノミクス2.0」の正体は、長年続いた「節約（緊縮財政）」を捨て、国が巨額の投資を行う「積極財政」への大転換です。防衛や先端技術など、国が生き残るための分野に政府が直接お金を注ぎ込み、民間任せでは生まれなかった成長を国家主導で促す「増強剤」と言えます。



半導体、ＡＩ、量子技術、エネルギー分野へ、かつてない規模の国費が投じられます。

市場はこの転換を好感しました。日経平均株価は、５万円台に推移し、官民一体となった投資への期待感から強固な上昇トレンドを描いています。



しかし、楽観はできません。人口減少は加速しており、50年代には総人口が１億人を割り込むとの予測も現実味を帯びてきました。労働力不足という構造的欠陥を抱えながらの船出となります。



「失われた30年」を経て、日本は国家による強力な介入という手段を取りました。この選択が正解か否か、歴史の審判が下されるのは数十年先のことでしょう。しかし、日本が新しい資本主義へと足を踏み入れた分水嶺として、長く記憶されることは間違いありません。



文／すあし社長 写真／shutterstock

この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図

すあし社長

2026/2/18

2,200円（税込）

360ページ

ISBN： 978-4761278571

【緊急出版！】

戦後最大の激動の今、知っておきたいことを一冊に凝縮！

●高市政権は何を目指しているのか

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政治・産業・軍事・地政学・エネルギー・人口動態……

テレビ・新聞のニュースではわからない日本の全体像

世界が注目する〝日本の戦略〟を日本人は知らない。



●なぜ、台湾有事が「日本有事」なのか

●なぜ、日本は株高で、低賃金なのか

●なぜ、金利が上がると大混乱になるのか

●なぜ、日本産業の本当の強さが「隠れて」見えないのか



……さまざまな疑問に、「表面的な答え」ではなく、ものごとの繋がりから理解できるつくりになっています。



ニュースで流れる「経済状況」「あの政策」

が理不尽で理解不能に思えるかもしれません。



しかし、日本経済の「仕組み」、

抱えている「火種」、

そして起こっている「現象と原因」

がわかれば、進むべき「戦略」が見えてきます。



「思考停止」に陥らず

複眼的で

バイアスのない冷静な視点で

日本経済を読み解く。

そんな大人のための一冊です。



【目次】

序章 失われた30年の清算

１章 〈経済〉 好景気な不景気は、いつまで続くのか

─なぜ、日本は、海外から「安く」買われるのか

─なぜ、日銀は「金利」を上げられないのか

─なぜ、「株価」と「不動産」だけが上がるのか

─なぜ、「給料」が上がらないのか



２章 〈軍事・防衛〉 ――果たして、戦争に向かっているのか

─なぜ、「台湾有事」は、「日本有事」なのか

─なぜ、防衛費を倍増したの

─なぜ、防衛ＤＸが最重要課題なのか

─なぜ、日本の「自主防衛」は進まないのか



３章 〈貿易・産業〉 ――「日本製」という強みは、今

─なぜ、「グローバル・サウス」に、世界の焦点が当たるの

─なぜ、製造業に復活の兆しがあるのか

─なぜ、日本は「モノづくり」で勝てなくなったの

─なぜ、日本の「食料自給率」は低いままなのか

─なぜ、「アニメ・ゲーム」「インバウンド」に可能性があるのか



４章 〈人口動態・社会〉 ――スクラップ・アンド・ビルドを実現できるか

─なぜ、「少子化対策」が不発なのか

─なぜ、「高度成長の遺産」が、リスクになったのか

─なぜ、「人」に投資できないの

─なぜ、経済大国なのに「幸福度」が低いの